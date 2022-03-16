本报记者 方 敏

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近年来，浙江省杭州市大力推进耕地质量保护与提升，推行田长制实现责任到人，运用数字化成果智慧管地，严格执行耕地占补平衡制度，防止“占优补差”。今年，浙江将全面推行省、市、县、乡、村五级田长制，落实最严格的耕地保护制度。

“现在大多数活计都被那些‘铁家伙’抢走喽。”阳光正好，走进浙江省杭州市临平区塘栖镇超丁村村民俞文章的田里，数台除草机正在同时作业。天上，还有一台无人机“嗡嗡”叫——农技人员正在田间巡查。

2016年，田长制开始在这里实施后，土地整治、防违控违等工作同步开展。如今，良田沃野，种地轻松，曾经在外做生意的俞文章也重新拾掇起田里的活计。

“现在种田，有‘三变一不变’。”超丁村党委书记庞国伟在旁总结道，“田长在监管、机械田里转、种田能挣钱。不变的是，农田依旧是农田，而且是良田。”

田长如何护好田？

实地巡查，工作纳入个人考核体系

庞国伟是超丁村的总田长。谈起田地过往，庞国伟可有话说：“以前有的村民在田里种枇杷、种葡萄、种苗木、挖塘搞养殖等等，哪个赚钱做哪个。”

实行田长制前，一些村民对于永久基本农田的概念淡薄，破坏耕地现象时有发生。而今，新任命的田长怎么护好田？

“通俗来讲，田长就是‘一田之长’，与农田有关的事都归他管。”庞国伟向大家普及，“镇党委书记、镇长是本镇的总田长，村党委书记是本村的总田长，6名村网格长是网格田长。田长的主要职责是巡查、发现、制止、报告和基层耕地保护宣传。”

超丁村实行田长制后，每个网格田长一周巡查一次，每个村民组长做好日常巡查，监管村里的耕地。

去年11月，超丁村的一位网格田长在巡查时，发现机耕路上摊了一堆装修垃圾。按照社会治理大联动工作机制，庞国伟联系了相关部门，很快锁定了涉事人员，及时进行了清理。

现在，涉及违法用地行为，田长都能及时发现处理，相关部门也会做好配合。

万一田长护田不用心，怎么办？

“田长的工作情况是要纳入个人考核体系的。”杭州市规划和自然资源局临平分局自然资源保护科科长郎忠伟介绍，区里专门出台《土地违法网格巡查处置及考核办法》，其中明确，对巡查落实不力的田长，会受到通报批评、约谈。另外，田长的工作表现也与工作绩效考核、耕地保护补偿资金分配等挂钩。当前，区里正在完善耕地保护补偿资金分配办法，将提高以奖代补标准。

田长制下，有奖有罚，带来了耕地保护方式的转变。自实行以来，临平区新增违法第一时间发现率大幅度提升，新增违法用地及查及究率明显提高。

智慧监管如何实现？

以数字化耕地保护平台实现精确治理

保护耕地，除了有田长实地巡查，还有科技助力。

富阳区富春街道宵井村有2000多亩高标准农田。在这里，村党委书记、总田长赖新明拿出手机，向记者展示如何通过科技手段来巡查——打开“耕地我来保”应用，能看到一段时间内村内耕地的区域图，通过比对基础信息，就能查看是否存在耕地被占用的情况。

“瞧，每寸耕地位置都清清楚楚，有没有违规，一对比就知道。”赖新明说，过去耕地范围、精确位置等基础信息分散在各类图纸上，想要检查、对比可没这么方便。

“耕地我来保”是杭州市开发的数字化耕地保护平台，结合全市“空间智治”数字化改革打造耕地监管场景，实现了全域智慧监管和精确治理。

“应用集成了‘一库、一图、一朵云、一系统’，建有影像地图、空间框架、行政区划、耕地、永久基本农田、相关规划六大类专题数据库。一句话，实现了地上田长实地查、卫星遥感‘天上看’、视频监控‘实时看’。”富阳区城区规划和自然资源所所长朱钟飞说。

借助“耕地我来保”，群众的积极性也被调动了起来。目前这款手机应用已具备搜索查询、定位显示、拍照举证、辅助决策、外业核查、法规政策、耕地图集、永久基本农田占补信息显示等八大功能。

“当遇到违规占用和破坏耕地的情况，大家都可以拍照举证。结合卫星遥感影像和现场探测设备，工作人员就能实现智能分析预警，构建起早发现、早制止、严查处的常态化智慧监管机制。”朱钟飞说。

农田如何变良田？

集中连片整治，耕地“进出平衡”，严防“占优补差”

这两年，超丁村里的“小田”逐渐变“大田”。原来零散的耕地集中为三大地块，大型机械可以跑了，耕地质量也提高了。

去年，农户俞奎洪承包的千亩稻田迎来大丰收，每亩水稻产量最高达940公斤。“跟我一起成立合作社的农户都更有信心了，还要扩大面积继续种。”俞奎洪告诉记者。

农田能连起片来，得益于2021年杭州市开展的“百千万”永久基本农田集中连片整治工程。在整治过程中，临平区将违规占用耕地的苗木、草坪和花卉等作为重点整治对象，通过清理腾退、强化管护等措施，分类推进整治优化。目前，已全面摸底排查整治优化面积达14012亩。

为保护永久基本农田，杭州市还建立了耕地“进出平衡”机制。在超丁村，整治前的项目区内耕地包括8亩零星建设用地面积。严格执行“进出平衡”机制后，村里统一实施建设用地复垦，新增水田面积8亩多。

进出平衡了，会不会出现“占优补差”的情况？对此，浙江省于2018年2月出台《关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》，建立补充耕地储备库，实行指标分类管理，并采取指标核销方式，落实耕地占补平衡。

“为了严格执行耕地占补平衡制度，达到补充农田必须是良田的要求，对每个新增耕地地块的耕作土，都要进行土壤质地、pH值、土壤有机质含量、八项重金属和农药残留的检查。只有耕地等级等于或超过周边等级才能通过验收，拨付相应补助资金。”杭州市规划和自然资源局富阳分局土地整理中心主任金卫华告诉记者。

耕地是粮食生产的命根子。通过“进出平衡”机制，浙江补足同等数量可长期稳定利用的耕地，并确保稳定耕地不再减少；今年将全面推行省、市、县、乡、村五级田长制，落实最严格的耕地保护制度。

春风轻拂，连片的农田似一望无际的绿色海浪，甚是养眼。拾掇完田里的活计，谈起夏季丰收，俞文章信心满满：“未来，就靠这些良田过上好日子了。”

（方彭依梦参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年03月16日 10 版）

(责编：胡永秋、白宇)