于施洋

实施“东数西算”工程，应着重强化东西部算力枢纽集群内部和集群之间的统筹联动，推动节点之间的算力网协同布局

自去年5月《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》印发以来，“东数西算”工程受到社会各界广泛关注。近日，国家发改委等部门联合印发通知，同意京津冀等地启动建设算力网络国家枢纽节点，开启了我国国土空间算力资源跨区域统筹布局的新篇章。

过去十几年间，我国东、中、西部算力资源布局在取得长足进步的同时，依然存在发展不平衡、不充分等问题。因此，实施“东数西算”工程，优化算力资源空间布局，不仅有利于缓解数据中心行业高耗能问题、降低东部企业运营成本、提振西部数字经济和保障国家数据安全稳定，还有利于推动新型基础设施高质量发展、实现共同富裕。

下一步，应着重强化东西部算力枢纽集群内部和集群之间的统筹联动，推动节点之间的算力网协同布局。

建立成熟的能耗指标跨域调配机制。开展数据中心用能结构监测评价，研究制定数据中心行业碳排放认证标准，对数据中心清洁能源利用率、碳排放量等进行实时监测、督导；建立国家数据中心能耗指标单列与节点间数据中心能耗指标共享统筹机制，优先支持节点内的大型或超大型数据中心集约建设，鼓励数据中心企业积极探索利用西部地区清洁能源建设新一代数据中心。

建立投建运一体的数据中心集群发展机制。探索产城一体的园区化发展模式，能源上建设数电一体的绿色化供能体系，网络上构建云网一体的集约化网络环境，招商上培育产学研一体的群落化产业圈，投资上打造投建运一体的集成化运营商，实现数据中心集群“紧耦合”发展。

建立政产学研一体的产业生态合作机制。鼓励多主体合作，不断完善集群内产业生态体系，加强服务器、芯片、发电机组、光模块等数据中心上游设备制造业和下游数据要素流通、数据创新型应用和新型消费产业等集聚落地；鼓励探索完善跨区域算力结算交易机制，保障“东数西算”工程实施的可持续性。

算力只有像蒸汽时代的交通运力、电气时代的能源电力一样，成为人人可见、普适易用、高效互联的基础设施，才能真正促进数据高效流动和价值创造。

（作者为国家信息中心大数据发展部主任）

《 人民日报 》（ 2022年03月16日 10 版）

(责编：胡永秋、白宇)