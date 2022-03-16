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广东云浮全力抓好春季农业生产

机械化护航“米袋子”

本报记者  贺林平  姜晓丹
2022年03月16日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　惊蛰已过，春分在望。在粤西北的粮食产区，肥沃松软的广袤土地已被唤醒。

　　“哒哒哒”的机器马达声响了起来，打破了山峦间的宁静。一时间，一台台插秧机、耕田机，在一垄垄分割成棋盘般的水田间往来穿梭；农户们三三两两，或平整秧田，或播撒稻种；植保无人机也在技术人员的指挥下升空，预先演练飞控喷洒……一派热闹的春耕场面。

　　这里是广东省云浮市新兴县天堂镇五谷丰农业合作社的生产基地。3月15日一早，云浮市党政班子就来到这里，开了一场春季农业生产现场会。

　　悠悠万事，吃饭为大。去年底的中央农村工作会议和今年的中央一号文件，相继对守住粮食安全底线作出部署。作为农业大市，云浮市具有便捷的区位优势、得天独厚的自然资源，有基础、有条件向粤港澳大湾区供应高质量农副产品。今年，面对省里下达的粮食播种面积和产量目标，云浮市严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，在确保连片15亩以上撂荒耕地“零弃耕”基础上，大力推进高标准农田建设，真正实现旱涝保收、高产稳产。

　　决心很快落地为眼前的阡陌田野、机声隆隆。五谷丰合作社社员温少龙正熟练地驾驶着插秧机，茁壮的秧苗被精准投放、植入，车身后翻起一层层浓黑的泥浪。

　　“这么大一垄地，起码有一亩吧，多久才能插完？”“半小时就行。”温少龙轻松地回答。“天气好，很适合种植水稻。有了这些机器，耕田种稻又快又省力。”如今，依靠农业龙头企业的技术赋能，当地“公司+合作社+农户”经营模式带动1000多户农民，合作种植面积达3200多亩。

　　近年来，云浮市突出抓好建良田、强良机、引良种、推良技、施良策，全市粮食生产实现了“三连增”“两年优”。据介绍，今年全市计划春播农作物总面积为139.09万亩，其中粮食作物计划为84.64万亩。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月16日 10 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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