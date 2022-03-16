本报北京3月15日电 （记者贺勇）记者从北京市商务局获悉：为助力北京国际消费中心城市建设，近日北京市商务局等多个部门联合出台《促进首店首发经济高质量发展若干措施》，鼓励品牌首店在京落地发展。

北京市商务局二级巡视员薛海涛介绍，此次主要在综合施策和资金支持方面进行了优化调整。其中提升了零售品牌北京首店、旗舰店的最高支持额度，由原来的最高支持50万元提升到100万元。据统计，近3年来，北京市累计开设首店、旗舰店1962家。

《 人民日报 》（ 2022年03月16日 10 版）

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