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促进家政服务业提质扩容（市场漫步）

杜海涛
2022年03月16日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　创新体制机制，实现政府、社会和企业协同互促，增加有效供给，提高家政服务人员技能水平，促进家政服务员职业化发展

　　

　　最近，“月嫂月平均工资1.5万元”话题上了热搜。一些家政公司发布的信息显示，目前，月嫂和育儿嫂月平均工资分别在1.5万元和7000元左右。市场对月嫂、育儿嫂等家政服务的需求旺盛。

　　今年的《政府工作报告》提出，促进家政服务业提质扩容。近年来，人们在生活水平和生活质量提高的同时，对社会服务的需求也在不断加大。随着“三孩”生育政策的实施，家政服务行业市场逐步进入快速发展阶段，市场需求持续增加。此外，老龄化进程加快也将催生养老护理服务需求，越来越多的家庭希望能够得到形式多样、质量满意的家政服务。

　　尽管我国家政服务业需求呈爆发式增长趋势，但供给能力还跟不上需求增长。在北京、上海等大中城市，服务好、水平高、专业性强的月嫂、育儿嫂等家政人员基本没有空档期。人社部公布的“2021年中国最缺工职业TOP10”名单中，就有家政服务员。在供小于求的情况下，月嫂、育儿嫂等人员的工资自然水涨船高。为进一步推动家政服务行业快速发展，去年底，国家发展改革委、商务部、教育部、全国妇联等15部门联合印发《深化促进家政服务业提质扩容“领跑者”行动三年实施方案》，部署推动家政服务业品牌化、规范化发展，扩大家政服务和产品有效供给。

　　家政服务人员主要来自农村，家政服务业有效供给不足，在很大程度上是因为农村劳动力“出不来、留不住、干不好”，如何畅通农村劳动力特别是脱贫劳动力从事家政服务的渠道是关键。为了让更多有意愿的农村劳动力接受家政服务培训，相关部门要加强家政服务岗位信息发布和收集，加强供需双方对接，让家政服务员更加顺利地走上服务工作岗位。

　　在传统观念中，月嫂、育儿嫂、保姆的工作内容简单，含金量不高，专业性不强。事实上，随着收入水平不断提高，不少家庭对生活质量和品质有了更高的要求，对家政服务人员的要求也在提高。根据家政平台“阿姨来了”发布的数据，截至目前，已有7%以上的“阿姨”拥有大专及以上学历。要创新体制机制，实现政府、社会和企业协同互促，增加有效供给，积极开展不同类别、多渠道的职业技能培训，提高家政服务人员技能水平，促进家政服务员职业化发展。

　　家政服务业是民生工程，也是民心工程。促进家政服务业提质扩容，能够助力扩大内需战略，满足人民对美好生活的向往，对开发就业岗位，特别是解决农村中青年妇女就业及再就业问题具有积极作用。未来，随着家政服务行业品牌化、信息化、专业化、规范化水平持续提升，相信会有越来越多农村劳动力能通过从事家政服务增收致富，更多消费者也能从中受益，不断增强生活获得感、幸福感、安全感。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月16日 19 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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