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发展数字化供应链 推动居民消费升级（把脉）

刘伟华  周志成 
2022年03月16日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　数字化供应链具备融合创新、生态链接和柔性定制三大特性，对培育我国经济发展新动能、拓展经济发展新空间以及促进居民消费升级有重要意义

　　

　　数字化供应链具备融合创新、生态链接和柔性定制三大特性，对培育我国经济发展新动能、拓展经济发展新空间以及促进居民消费升级有重要意义

　　数字化供应链是基于互联网、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术和现代化管理理念方法，以价值创造为导向、以数据为驱动，对供应链活动进行整体规划设计与运作的新型供应链。数字化供应链以数字化手段提升供应链的速度和效能，不仅为企业带来经济效益，而且在更大范围内和更深层次上影响着国民经济循环的速度和质量，提升流通效率，是推动居民消费升级的题中应有之义。

　　从价值创造上看，数字化供应链源于大数据、人工智能、区块链、5G等新兴数字技术与供应链各个环节的融合创新，在多维应用场景中创造新的价值和增长点。

　　从运作特征上看，数字化供应链以数字化平台为支撑，以供应链上的物、人、信息的全连接为手段，构建一个产品设计、采购、生产、销售、服务等多环节高效协同、快速响应、敏捷柔性、动态智能的生态体系。

　　从变革趋势上看，数字化供应链顺应数字经济时代消费的个性化、高端化、多元化的发展趋势，驱动生产以消费为中心，由大规模制造向柔性制造、准时制造和精益制造演化。

　　在大数据时代，人们的消费标准提升了，对商品质量的判断力也越来越强，消费升级的速度越来越快。数字化供应链具备融合创新、生态链接和柔性定制三大特性，对培育我国经济发展新动能、拓展经济发展新空间以及促进居民消费升级有重要意义。可以说，谁在供应链上有优势，谁就能在竞争中占得先机。为此，应着力提升供应链自主可控能力和数字化全球化组织协同能力，重点打造安全可控、开放多元、富有创新的数字化供应链韧性体系。

　　首先，构建数字化供应链核心技术体系，加快研发引领全球的新一代供应链技术。加强5G技术推广和应用，并推进区块链、云计算、大数据、移动互联网等新技术研发，形成以5G为载体，以物联网为基础、以“数据+算力+算法”为核心的新型供应链技术支撑体系。

　　其次，加快建立引领全球的数字化供应链管理标准。加快推动云计算、大数据等数字化新技术在供应链领域应用的标准化研究，构建统一的新技术应用规范。充分利用供应链相关的国际权威组织，加强中国供应链标准化体系输出，加快供应链标准在全球范围内的扩散和互联互通。

　　第三，加强数字化供应链技术安全保障体系建设。完善集网络安全、态势感知、实时监测、通报预警、应急处置、信息安全等级保护于一体的供应链综合体系。在国家层面建立数据的统一标准，推动不同行业不同部门数据的共享，平衡好数据开放应用过程中的隐私保护和数据安全，降低数据开发利用的综合成本。

　　（作者分别为天津大学管理与经济学部教授、中国物流与采购联合会研究室主任）


　　《 人民日报 》（ 2022年03月16日 19 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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