本报北京3月15日电 （记者严冰）民航局日前印发的《民航局关于加快成渝世界级机场群建设的指导意见》提出，将加快打造成渝世界级机场群，为成渝地区形成有实力、有特色的双城经济圈提供有力支撑。

“加快打造成渝世界级机场群是成渝地区双城经济圈建设的重要任务。”在15日的例行新闻发布会上，民航局综合司副司长孙文生表示，对标世界一流，目前成都、重庆机场还存在国际枢纽功能不强、机场群综合保障能力不足等问题，战略支撑能力亟待加快提升。

意见提出到2025年的发展目标和到2035年的远景展望。到2025年，成渝世界级机场群初具规模，多领域协同发展水平明显提高，成为支撑我国民航发展的第四极。届时运输机场达到12个，年客货保障能力分别约为2.1亿人次和370万吨，年起降保障150万架次左右。到2035年，全面建成双核引领、便捷通达、安全可靠、智慧先进、绿色集约、协同高效的成渝世界级机场群，有力促进成渝地区构建高水平开放型经济体系和打造高品质生活服务圈。

在具体部署方面，意见明确将强化机场综合交通支撑，打造机场高质量发展标杆；加快完善中小机场布局建设，着力提升空管保障支撑能力；构建便捷航空出行服务，打造高效航空物流服务，提升通用航空发展水平；深化多领域民航市场化合作，健全区域民航战略协同机制等。

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