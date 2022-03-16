人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

银保监会提醒消费者远离过度借贷营销陷阱

2022年03月16日08:58 | 来源：光明日报
小字号

原标题：银保监会提醒消费者远离过度借贷营销陷阱

　　针对部分消费者频繁、叠加使用消费信贷，易引发过度负债、征信受损等风险，银保监会消费者权益保护局14日发布风险提示，提醒消费者远离过度借贷营销陷阱，防范过度信贷风险。

　　当前，信用卡、小额信贷等个人消费信贷服务与各种消费场景深度绑定，一定程度上便利了生活、减轻了即时的支付压力，但消费者若频繁、叠加使用消费信贷，易引发过度负债、征信受损等风险。据悉，近年来，时有消费者投诉反映过度授信、信用卡分期手续费或违约金高、暴力催收等。此外，一些商家诱导消费者以贷款或透支方式预付费用，后因各种原因不能持续经营，导致消费者不仅无法享受本已购买的服务，还要面临还款压力和维权困难。

　　据了解，这些诱导行为包括，一是诱导消费者办理贷款、信用卡分期等业务，侵害消费者知情权和自主选择权。如以“优惠”等说辞包装小额信贷、信用卡分期服务；或是价格公示不透明，不明示贷款或分期服务年化利率等。二是诱导消费者超前消费，致使消费者出现过度信贷、负债超出个人负担能力等风险。三是诱导消费者把消费贷款用于非消费领域，比如买房、炒股、理财、偿还其他贷款等，扰乱了金融市场正常秩序。四是过度收集个人信息，侵害消费者个人信息安全权。

　　针对上述问题，银保监会消费者权益保护局提醒消费者要坚持量入为出的消费观，合理使用信用卡、小额信贷等服务，在不超出个人和家庭负担能力的基础上，合理发挥消费信贷产品的消费支持作用，养成良好的消费还款习惯；要从正规金融机构、正规渠道获取信贷服务，不把消费信贷用于非消费领域，警惕贷款营销宣传中降低贷款门槛、隐瞒实际息费标准等手段，不要轻信非法网络借贷虚假宣传，远离不良校园贷、套路贷等掠夺性贷款侵害。同时，要提高保护个人信息安全意识，认真阅读合同条款，不随意签字授权，注意保管好个人重要证件、账号密码、验证码、人脸识别等信息，一旦发现侵害自身合法权益的行为，要及时选择合法途径维权。（记者温源）

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
3·15晚会播出 曝光直播、APP、医美等多领域乱象
　　人民网北京3月15日电 （申佳平） “公平守正 安心消费”，3月15日晚8点，2022年3·15晚会在央视财经频道现场直播，包括直播、手机APP、食品、医美等多领域乱象遭曝光。 女主播微信实为男运营掌控 专骗粉丝“大哥” 直播间里刷一个“嘉年华”礼物需要3000块钱，一个“帝王套”甚至需要18000多块钱。…
3·15洞察|人民网“人民投诉”公布2021年消费维权数据报告
　　人民网北京3月15日电 （记者李源）今日，中国消费者协会在人民网一号演播厅主办“2022年3·15国际消费者权益日”线上主题活动。活动当天，人民网“人民投诉”平台公布了2021年消费维权数据报告，并梳理分析了2021年“人民投诉”消费维权主要特点。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部