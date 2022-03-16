原标题：银保监会提醒消费者远离过度借贷营销陷阱

针对部分消费者频繁、叠加使用消费信贷，易引发过度负债、征信受损等风险，银保监会消费者权益保护局14日发布风险提示，提醒消费者远离过度借贷营销陷阱，防范过度信贷风险。

当前，信用卡、小额信贷等个人消费信贷服务与各种消费场景深度绑定，一定程度上便利了生活、减轻了即时的支付压力，但消费者若频繁、叠加使用消费信贷，易引发过度负债、征信受损等风险。据悉，近年来，时有消费者投诉反映过度授信、信用卡分期手续费或违约金高、暴力催收等。此外，一些商家诱导消费者以贷款或透支方式预付费用，后因各种原因不能持续经营，导致消费者不仅无法享受本已购买的服务，还要面临还款压力和维权困难。

据了解，这些诱导行为包括，一是诱导消费者办理贷款、信用卡分期等业务，侵害消费者知情权和自主选择权。如以“优惠”等说辞包装小额信贷、信用卡分期服务；或是价格公示不透明，不明示贷款或分期服务年化利率等。二是诱导消费者超前消费，致使消费者出现过度信贷、负债超出个人负担能力等风险。三是诱导消费者把消费贷款用于非消费领域，比如买房、炒股、理财、偿还其他贷款等，扰乱了金融市场正常秩序。四是过度收集个人信息，侵害消费者个人信息安全权。

针对上述问题，银保监会消费者权益保护局提醒消费者要坚持量入为出的消费观，合理使用信用卡、小额信贷等服务，在不超出个人和家庭负担能力的基础上，合理发挥消费信贷产品的消费支持作用，养成良好的消费还款习惯；要从正规金融机构、正规渠道获取信贷服务，不把消费信贷用于非消费领域，警惕贷款营销宣传中降低贷款门槛、隐瞒实际息费标准等手段，不要轻信非法网络借贷虚假宣传，远离不良校园贷、套路贷等掠夺性贷款侵害。同时，要提高保护个人信息安全意识，认真阅读合同条款，不随意签字授权，注意保管好个人重要证件、账号密码、验证码、人脸识别等信息，一旦发现侵害自身合法权益的行为，要及时选择合法途径维权。（记者温源）

(责编：赵竹青、陈键)