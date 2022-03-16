原标题：稳增长显效发力 前两月经济恢复超预期

3月15日，国家统计局发布的数据显示，中国经济呈现出了阵阵暖意，积极变化明显增多。据统计，1～2月份工业生产、固定资产投资、社会消费品零售总额等主要生产需求指标全面回升。与此同时，物价保持稳定，国际收支保持基本平衡，创新驱动态势明显，为今年一季度开好局奠定了基础。

不过，进一步分析可以看到，经济恢复的基础仍不稳固。接受证券时报记者采访的市场人士认为，虽然1～2月份经济恢复势头较好，但也要看到，外部环境依然复杂严峻，我国经济发展面临的风险挑战较多。近期疫情反复对经济形成了一定压力，预计政策将继续加码。

积极变化明显增多

1～2月份，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，国民经济持续稳定恢复。

据统计，1～2月份主要生产需求指标回升。其中，全国规模以上工业增加值同比增长7.5%，比2021年12月份和2021年两年平均增速均有所加快。全国固定资产投资同比增长12.2%，比2021年加快7.3个百分点，比2021年两年平均增速加快8.3个百分点。同样加快恢复的还有社会消费品零售总额和全国服务业生产指数的表现。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，从数据上看，中国经济呈现出了阵阵暖意，积极变化明显增多。在宏观政策发力和市场主体努力的共同作用下，前两个月我国经济恢复的势头向好，为今年一季度开好局奠定了坚实基础。

国家统计局工业司副司长汤魏巍分析，1～2月份工业生产实现较快增长，这是稳增长政策显效发力的结果，既有高技术制造业、新动能产品增长加快的拉动，也有春节期间消费需求增加、企业提前排产备货等短期因素的影响。但工业企业芯片短缺和成本压力仍未获根本改善，保持工业经济平稳增长仍需付出艰苦努力。

前两个月经济数据表现超出了多数市场机构预期。中信证券宏观首席分析师程强表示，1～2月份部分经济数据同比指标超市场预期，这反映了经济在渐次复苏。红塔证券首席经济学家李奇霖指出，市场寄予厚望的基建承担起了稳增长的重任，更超预期的是制造业投资，成为经济分项中最亮眼的指标之一。

经济运行内生动力待加固

虽然1～2月份主要经济指标表现良好，但分项数据显示，经济运行的内生动力仍有待巩固加强。

以房地产开发投资相关数据为例，前两月，房地产投资出现了明显回升，对经济拖累显著降低。但李奇霖也指出，总览房地产相关数据，可以发现1～2月房地产投资的韧性几乎全部来自于施工端，且房地产投资和房地产开发企业到位资金之间也出现了明显的背离。从这个角度看，房地产行业的潜在下行压力依旧很大。

易居研究院智库中心研究总监严跃进对记者表示，1～2月份，房屋新开工面积和全国房企土地购置面积同比增长都比较疲弱。从供求关系看，类似土地数据若不积极提振，也会影响后续房屋的供应，进而恶化供求矛盾。当前房企拿地意愿较弱，和房企销售数据没有改善、资金状况较差有关。

近期新冠肺炎疫情多地多点散发对经济形成拖累，也是市场的普遍担忧。前两个月，受春节和冬奥消费、网上年货节等促销活动带动，社会消费品零售总额同比增长6.7%，比上年12月份加快了5个百分点。程强认为，社零总额增速提升超预期，但需要关注后续疫情的阶段性拖累。预计汽车和石油石化制品消费在后续月份中对消费的正向贡献将持续。

此外，2月份，全国城镇调查失业率为5.5%，与上年同期持平。付凌晖表示，就业形势保持了总体稳定，特别是20～24岁大专及以上毕业生的失业率环比下降，说明大学毕业生的就业状况得到改善。但也要看到，与历史相比，总体来看大学生失业率还处于较高水平。

经济社会政策有望继续加码

前两个月的经济表现为今年一季度开好局奠定了基础。付凌晖判断，一季度经济运行保持平稳发展的态势仍能得到延续。

具体到政策层面，付凌晖表示，工业生产方面，要落实好扶持制造业、小微企业的减税降费政策，加强对受疫情影响严重行业的融资支持，降低企业生产成本，深入推进创新驱动，强化企业创新主体地位，加强关键技术攻关，加大创新税收优惠，维护产业链供应链稳定。

消费方面，下一步要落实好对服务业困难行业的支持政策，促进困难行业的纾困发展，继续做好常态化疫情防控，积极拓展新型服务消费，促进服务业平稳健康发展。要落实好扩内需政策，促进消费平稳健康发展。

此外，我国坚定不移扩大开放，加强与世界各国互利合作，积极推进共建“一带一路”，加快自贸区建设，提升贸易便利化水平，积极发展跨境电商等外贸新业态，助力外贸持续增长。稳外贸政策还会持续显效。就业优先政策仍会持续发力，加大企业帮扶，实施阶段性稳就业政策，加大对大学生等重点群体就业创业支持和就业服务。

投资是一季度稳增长的重头戏。国家统计局投资司首席统计师罗毅飞称，随着国家稳增长稳投资政策持续显效，除房地产开发投资以外，下阶段投资有望保持良好增势。付凌晖强调，投资稳增长、促发展的积极作用正在逐步显现。在投资快速回升的同时，还需要注重提高投资效率，既要有利于当前的稳增长，更要惠及长远，防止无效和低效投资。

李奇霖认为，亮眼的经济数据给了政策调控地产的底气，后续地产调控仍将更多地在“因城施策”框架下，分城市进行微调。同时，近期疫情反复给经济运行带来一定压力，预计政策将继续加码。

浙商证券李超宏观团队发布报告指出，稳增长仍是货币政策首要目标，2月金融数据略低于预期，央行后续降准概率有所提高，继续发力宽信用、稳增长。（记者 江聃）

(责编：赵竹青、陈键)