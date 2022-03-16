原标题：“冷”资源渐变“热”经济 冰雪运动为高原体育文化赋能

随着北京冬奥会、冬残奥会的成功举办，西藏冰雪运动迎来快速发展期。来自雪域高原的健儿们在世界赛事中崭露头角，青少年参与冰雪运动的人数增多、热情高涨，冰雪运动场地和设施得到完善，体育文化红利广泛惠及高原群众。

这一系列变化，不仅是西藏加快推进体育文化事业的例证，也是西藏和青海、四川、甘肃、云南四省涉藏州县体育文化发展的缩影。

“冷”资源渐变为“热”经济

早在2017年，四川省阿坝藏族羌族自治州就出台了《体育产业发展规划(2017—2025)》，明确提出每年力争开展大众冰雪赛事活动10次以上。

近两年，阿坝州更是抢抓北京冬奥会掀起冰雪运动新热潮的契机，以玩转冰雪为突破口，全域发力，推动冬春旅游升级升温。

1月13日，“圆梦冬奥·共享未来”第八届全国大众冰雪季暨四川省第四届全民健身冰雪季在阿坝州理县鹧鸪山自然公园启幕。由此，鹧鸪山自然公园滑雪场吸引了更多大众，不少群众走进雪场，体验了一把畅快的高山滑雪。数据显示，一个雪季下来，鹧鸪山自然公园滑雪场游客量同比增长40%。

阿坝州茂县九鼎山太子岭滑雪场还推出了对在校大学生、教师和2021年高考毕业生预约免费的优惠政策。目前，阿坝州已建成茂县九鼎山太子岭、理县毕棚沟、理县鹧鸪山、理县孟屯河谷、松潘奇侠沟等多个滑雪场，雪上运动渐成热潮，成为丰富群众生活、促进地区增收的重要增长点。九寨沟通过举办第十七届国际冰瀑旅游节，也使原来的旅游淡季变成旺季，冬季客流量同比增长400%。

随着北京冬奥会的举办，冰雪旅游踏上了高速发展之路。拥有雪山、冰川等众多冰雪资源禀赋的西藏，自然成为游客心中的冰雪旅游打卡地。

此前，西藏旅游产业有着明显的淡旺季之分，进入冬季之后游客逐渐变少。在北京冬奥会的带动下，人们竞相体验冰雪运动。如今的西藏，冰雪运动渐成风尚，体育产业边界逐步扩大，“体育+地产”的体育小镇、“体育+旅游”的旅游路线、“体育+娱乐”的娱乐项目发展得如火如荼。由此带来的大规模冰雪消费，正在将“冷”资源逐渐变为“热”经济。

小众运动发展为大众活动

说起青海对冰雪运动的推动，多巴国家高原体育训练基地的建设是最突出的代表。

作为中国乃至亚洲海拔最高、面积最大、最适合耐力性项目训练的国家综合性高原体育训练基地，自北京成功申办2022年冬奥会开始，多巴基地响应国家“带动三亿人参与冰雪运动”的号召，建成滑冰馆，举办了多项国内国际赛事和群众性冰雪活动，引领和带动广大群众参与其中，体验冰雪运动的乐趣。

2021年4月17日至21日，中国国际冰壶精英赛·中国公开赛（中国·青海）在多巴基地举行。比赛的项目设置、场地要求以及竞赛规则均按照北京冬奥会冰壶项目竞赛标准执行，裁判技术团队也都来自北京冬奥会团队。在为期5天的比赛中，国家队和来自全国各地的专业冰壶队进行了50余场精彩对决。

过去的一年，青海群众冰雪运动在原有基础上更加聚焦青少年群体，通过举办“生态城、冰雪季、助冬奥”全民上冰雪系列活动，推动轮滑运动与冰雪运动的衔接与融合，巩固冰雪进校园成果，让更多的孩子掌握冰雪项目基础训练技巧，探索出“轮转冰”特色之路。

同时，青海通过组织开展“冰壶运动进校园”等活动，向西宁市八一路小学、晓泉小学等布局学校赠送校园陆地冰壶器材，组织冰壶教练员（体育教师）培训班，指导各布局学校开展冰壶训练等，推动冰壶运动在青少年中的普及与提高。

“冬奥会让国人看到了体育的意义和魅力。谷爱凌和苏翊鸣在冬奥舞台上大放异彩，不只是因为摘金夺银，还因为他们阳光自信、享受比赛的精神风貌。赛场之外，他们的示范效应，带动了更多家长与孩子参与到体育运动中来。”甘肃省甘南藏族自治州少年儿童业余体育学校副校长荔麟说，“这个寒假，甘南州少年儿童业余体育学校的部分运动员们正摩拳擦掌，备战甘肃省第十五届运动会。”

自中国国家体育总局公布《“带动三亿人参与冰雪运动”实施纲要(2018—2022年)》以来，西藏自治区体育部门连续两年组织普通民众参与登雪山活动，冰雪运动随之升温。

2月26日，为期两个月的国家体育总局“大心脏计划”西藏自治区训练营在西藏林芝体育训练基地结营。

“‘大心脏计划’是一项系统工程、一个长期的过程，是进一步推动西藏高原特色体育事业快速发展，加强后备人才队伍建设，提升竞技体育综合实力的有效途径。”西藏自治区体育局局长尼玛次仁表示。

体育设施从零星散落到基本覆盖

云南省迪庆藏族自治州是多民族、多宗教、多元文化共存的民族地区。

迪庆全州体育场地设施面积2020年年底达到1150907平方米，每万人拥有29700平方米体育场地设施。

同时，全州公共体育场馆覆盖率达85%，乡镇体育健身基础设施覆盖率达97%，15分钟健身圈在城市社区覆盖率达85%，基本实现了健身场地设施的均等化。

此外，迪庆州近年来抓住承办云南省第十届少数民族传统体育运动会等重大机遇，推动体育大项目、大活动在迪庆落地生根，取得了迪庆人均体育场地面积位居云南全省第一、涉藏地区第一的成就。

在广袤的甘南大地上，冰雪美、运动美、民族美正为群众带来健康福祉。

近年来，甘南州积极搭建具有甘南特色的体育文化交流大舞台，举行了大量群众喜闻乐见的民族传统体育活动，支持各县市、乡村和民间组织创新少数民族传统体育项目，打造跨区域、跨民族的特色赛事，推进与周边省市的交往交流。

甘南州体育基础设施实现了从零星散落到基本全覆盖的突破，形成了标准较高、功能齐全的四级公共体育设施网络。

绿水青山就是金山银山，冰天雪地也是金山银山。

借着冬奥会、冬残奥会的春风，高原冰雪等体育项目与旅游、文化产业正在实现深度融合，不分民族、地域，所有人都可以在体育文化中获得健康、快乐与满足。

（本报综合各地3月15日电 记者尕玛多吉、杜倩、万玛加、王雯静、周洪双、宋喜群、王冰雅、张勇）

(责编：赵竹青、陈键)