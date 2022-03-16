原标题：刚跨“数字鸿沟”又落“网络陷阱”，受伤的不能总是老年人

“这款交友APP，把我们家闹得鸡飞狗跳。”武汉市民刘女士说，家里老人看网络广告下载了一款中老年社交APP，结果被引诱充值五六千元。据3月14日新华社报道，如今不少老年人用上了智能手机，但因欠缺网络安全知识，成为一些手机APP“收割”流量的对象，有的甚至陷入各种网络套路中。

有数据显示，“十四五”期间,我国老年人口将突破3亿。与此同时，我国老年网民也越来越多。第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，中国10.11亿网民中60岁及以上网民群体占比达到12.2%，老年网民达到了1.23亿人。

老年网民群体越来越庞大，加之不少老年人是互联网领域的“年轻人”，辨识能力较差，这些都让一些不法分子蠢蠢欲动。比如，有的人抓住老人缺少陪伴的痛点，“陪聊”诱导付费充值；有的人通过弹窗信息诱导老人安装各类诈骗APP……据社科院的一项研究报告显示，17.25%的被访老年人有在网络中受骗的经历，其中超四成是因保健品被骗，近四成是因免费领红包被骗。

老年网民屡屡被不法分子盯上并遭受损失，这不仅是对老年网民合法权益的侵犯，也为老年人跨越“数字鸿沟”制造了阻碍。近年来，国家相关部门致力于互联网应用适老化改造，很多APP响应政策，增设了“适老版”，受到广大老年网民的欢迎。但在这个“万物互联”的时代，不能让庞大的老年群体一边艰难地跨越“数字鸿沟”，一边又落入“网诈陷阱”，成为被不法分子肆意收割的“韭菜”。

为老年人营造一个清朗安全的网络空间，需要平台、应用商店强化管理责任，更需要监管给力。比如，应用平台及时下架有问题的APP；相关部门加强监管力度，对违法广告、弹窗广告等加强治理；加强网络安全知识宣传，帮助老年网友提高防范意识、网络素养；老人子女也要多些陪伴，帮助老人安全上网。

打击网络上针对老年人的形形色色的骗术，铲除“诈骗陷阱”“保健品陷阱”“以房养老陷阱”等，事关数以亿计的老年人的权益，也是对法治成色、对社会治理能力的一种考验。希望相关部门、网络平台、老人子女等各方面都能重视起来，携手斩断伸向老年人的黑手，让他们能够安享晚年，拥抱美好生活。

(责编：赵竹青、陈键)