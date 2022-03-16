原标题：“首月1元”投保老人被扣3191元 险企同意退保但不退保费

“3·15”前夕，北京青年报记者调查发现，自本报报道《“首月1元”保险套路有多深？》半年多过去了，以“首月1元 购买600万医疗保障”为噱头的绝大多数保险产品被叫停了，但是那些已生效的保单仍在自动扣费，并严重困扰着这些投保人。

险企同意退保但不退保费

近日，多位网友发文声讨，春节期间回家乡过年，发现家中长辈手机上有多笔不知情、未告知的“保险扣费”记录，竟然是在媒体上多次曝光的“首月1元保险”产品，令人非常气愤。

2022年2月6日，王女士发现家中老人手机上已经被连续扣费10个月，总保费3191.2元，她多次致电保险公司投诉，险企同意退保不再有新扣费，但拒退之前已扣保费。

多名消费者投诉，被“悟空保”扣款5到9个月，金额每月150元到289元，投诉后客服同意退款，随后账户显示已退款。而一查才发现，每月扣款页面显示均有退款，但分别只退了0.07元至0.10元不等，无奈只能继续投诉。

业内：此类保险价格不合理

从产品价格上看，这种“首月1元”的百万医疗险其实并不省钱。以首月1元、后续11个月每月扣费285.99元估算，一年保费高达3145元。实际上，市场上的百万医疗险远没有这么贵，一般保额100万的百万医疗险，有医保50岁至60岁健康人群投保，价格在1000元到1500元之间。以2019年全国三级公立医院人均住院费用13670元计算，即使是三甲医院人均住院费才万元出头，如果是小病小痛住院，大概率用不到保额600万的医疗险。现在各个省份、城市推出的政府指导的惠民保产品保费每年只需一两百元。

另外，部分消费者对百万医疗险有误解，实际上“百万医疗险”是健康险，不是重疾保险。重疾险只要符合条款约定，就可以一次性拿到保额，与是否就医及就医花费无关。而百万医疗险报销规则为仅承担住院期间的合理医疗费用，减去免赔额，按照比例报销，最多不超过总的医疗费用。

支招：遇自动扣费如何退保？

业内人士支招，如果发现误买了“1元保险”，还没到一个月时，可以在支付平台上的“扣费服务”项目中，找到已经开通的自动续费服务项目，点击“关闭”即可取消自动扣费。如果第二个月已经扣费，可拨打保单上的客服电话要求退保。

北京市律师协会消费者权益保护专业委员会主任芦云曾表示，此类“1元保险”的经营者涉嫌侵犯了消费者的知情权和自主选择权。如果发生此类纠纷，按照《消费者权益保护法》的规定，消费者可以选择跟经营者和解，也可以向相关部门投诉，最后还可以通过仲裁和诉讼的方式进行解决。

北青报记者发现，尽管悟空保在黑猫投诉上有近万条投诉，但查询该公司的关联诉讼信息显示，只有几条员工的劳动争议案件，并没有大量的消费者维权官司。

文/本报记者 蔺丽爽

(责编：赵竹青、陈键)