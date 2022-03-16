记者 谢艺观

原标题：生猪跌到6元一斤，中央收储又来，会不跌了？

【民生调查局】

编者按：

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6元一斤！当生猪价格跌至低位，养猪企业正面临“卖一头赔一头”的局面。

生猪价格跌至每斤6元左右

“想靠养点猪补贴家用，结果根本卖不上价，去年直接亏了8万。”家住河南省驻马店市的老张告诉中新财经记者。面对5、6元一斤的收购价，他已经在考虑要不要放弃养猪这个副业。

资料图。 陈永诺 摄

不只是养猪户损失惨重，大型养殖企业亦纷纷亏损。

中新财经记者梳理发现，目前已披露业绩信息的生猪养殖企业，业绩普遍出现下降或亏损。如，正邦科技披露的2021年度业绩预告显示，预计归属于上市公司股东的净利润亏损为182亿元至197亿元，比上年同期下降416.84%至442.96%。亏损额位列生猪养殖企业首位。

进入2022年，情况并没有好转，“二师兄”价格进一步下挫。

牧原股份发布的生猪销售简报显示，2022年1-2月份，公司商品猪销售均价12.38元/公斤，比2021年12月份下降16.07%。2022年1-2月份，商品猪价格整体呈现下降趋势。

国家发改委价格监测中心、卓创资讯联合发布的生猪、饲料价格信息显示，3月第1周，全国猪料比价为3.74，环比跌幅3.36%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为205.33元。

猪肉价格亦出现下降

生猪价格下跌，亦带动猪肉价格下降。据农业农村部监测，2月28日—3月6日，白条肉平均出厂价格为18.93元/公斤，环比下降1.6%，同比下降50.7%。

中新财经记者走访北京多家超市发现，猪肉价格近段时间有所回落。

在北京市西城区某超市，前臀尖、后臀尖价格12.9元一斤，五花肉16.8元一斤，相较两月前，每斤下降约两元。

“带皮前尖6.98元一斤，五花肉8.99元一斤，前肘9.98元一斤，后肘7.99元一斤。”这是北京市丰台区某超市猪肉区价格。

北京市丰台区某超市的猪肉价格。 中新网记者 谢艺观 摄

中新财经记者1月中旬在此探访时，价签上还显示，带皮前尖8.98元一斤，后肘9.98元一斤。

为何猪价再次探底？

“这主要是受供需两端的影响。”生猪行业分析师冯永辉告诉中新财经记者。

“需求上，一方面现在处于季节性消费淡季。春节期间南方做腊肉、北京杀年猪，透支了一部分节后需求。”冯永辉说，“另一方面，猪肉消费中有三分之一是在餐饮业，疫情给餐饮业带来了影响，进而影响了猪肉消费。”

“供给上，由于能繁母猪的产能自2021年7月份开始下降，这也意味着，猪肉供应要在今年5、6月份以后才开始下降，目前仍处于供给高位。”冯永辉称。

据农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华介绍，去年底全国生猪存栏4.49亿头，同比增长10.5%，这些存栏生猪会在之后的6个月，也就是1-6月份陆续出栏上市。因此今年上半年猪肉市场供给必然处于高位。

资料图。 长春海关供图

价格或继续下跌，官方启动年内第三批猪肉收储

近日，农业农村部召开的生猪企业座谈会提到，生猪价格处于下行通道，加之大宗饲料原料价格持续上涨，目前猪粮比价已进入过度下跌一级预警区间，而且预计今后两个月价格下行压力仍然较大。

“3、4月份猪价可能跌至每公斤12元左右的谷底，养殖亏损程度还会加大。”陈光华称。

在冯永辉看来，生猪价格深跌的情况还会持续一段时间。“不过等到今年5、6月份生猪供应下降的时候，生猪价格或会出现反弹。”

“综合来看，产能释放叠加需求不济，加之历轮猪周期低点皆出现在5月份前后，预计2022年生猪价格低点将出现在4-6月份，下半年行情或有好转。”卓创资讯分析师马丽媛称。

为了稳定市场生猪价格，国家发改委3月15日发布消息称，将会同有关部门启动年内第三批中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地加快收储。并将继续会同有关部门做好储备调节工作，必要时进一步加大收储力度，推动生猪价格回归合理区间，促进生猪市场平稳运行。

你最近买猪肉了吗？价格降了多少？

(责编：赵竹青、陈键)