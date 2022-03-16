陈果静

原标题：我国宏观杠杆率增幅总体稳定

宏观杠杆率是一国总债务与国内生产总值（GDP）之比。2017年以来，我国宏观杠杆率增幅总体稳定，杠杆率年均增长约4.8个百分点，比2012年至2016年年均增幅低8.6个百分点。2017年至2019年我国宏观杠杆率总体稳定在253%左右，初步实现稳杠杆目标。2020年疫情暴发后，杠杆率阶段性上升至280.2%，2021年回到272.5%。

与主要经济体相比，疫情以来我国杠杆率增幅相对可控。国际清算银行（BIS）最新数据显示，2021年三季度末美国（281.1%）、日本（416.8%）、欧元区（282.1%）杠杆率分别比2019年末高26.0、36.4和25.0个百分点。同期我国杠杆率比2019年末高19.1个百分点（275.1%），增幅比美、日、欧元区分别低6.9、17.3和5.9个百分点，增幅相对而言并不算高。

中国人民银行调查统计司有关负责人告诉记者，2017年以来我国宏观杠杆率增幅稳定，为未来金融体系继续加大对实体经济支持创造了空间。一方面，我国疫情防控得力、经济稳步恢复、宏观政策有效等因素共同促进我国宏观杠杆率回到基本稳定的轨道。2021年我国名义GDP同比增长12.8%，比上年加快10.1个百分点，推动宏观杠杆率恢复到基本稳定的轨道。

另一方面，宏观政策有力、有度、有效，以可控的债务增量稳住了经济基本盘。2020年，我国共推出9万多亿元货币支持措施，引导金融体系向实体经济让利1.5万亿元。同时财政政策更加积极有为，出台规模性纾困措施对冲疫情影响。宏观政策协调配合得当，形成合力做好“六稳”“六保”工作，稳住了经济大盘。货币政策保持了前瞻性、连续性、稳定性，加大跨周期调节力度，继续为经济稳步恢复保驾护航。得益于此，我国非金融部门债务增长相对稳健、可控，2021年总债务同比增长9.7%，增速比上年末低2.7个百分点，处于历史较低水平，比2009年至2019年总债务增速平均值低约7.3个百分点。货币政策始终聚焦服务实体经济，保持货币信贷平稳增长，注重提高精准性、直达性，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能。此外，近年来金融风险攻坚战遏制了脱实向虚、盲目扩张的势头，金融改革稳步推进，金融服务增效提质。这些措施共同提升了金融服务实体经济的效率，有助于疫情以来我国以相对较少的新增债务支持经济较快恢复增长。

目前，我国杠杆结构持续改善。企业部门融资不断规范，杠杆率基本保持稳定，同时企业部门债务结构不断优化：一是贷款、债券持续增长，有效支持实体经济融资需求。2021年末企业部门贷款、债券合计占企业部门总债务的86.8%，比2016年末高9.2个百分点。二是表外债务持续下降，有序释放潜在风险，为新增债务创造了空间。2021年末企业表外债务（如：信托贷款、委托贷款）与GDP之比较2016年低19.3个百分点。

政府部门杠杆率先降后增，有力应对疫情影响。2021年政府部门杠杆率为46.6%，两年平均增长4.0个百分点。

住户部门杠杆率增幅稳定，债务结构不断优化。我国住户部门杠杆率由2012年的33.8%上升至2021年的72.2%，这九年的年均增幅为4.3个百分点，且历年增幅波动不大。住户部门债务结构不断优化：一是政策支持的个人普惠小微经营贷款增长较快。二是住房类贷款增速总体放缓。2018年一季度以来，住房类贷款增速总体逐步放缓。

宏观杠杆率作为中期经济周期变化的警戒线，当前保持基本稳定，能够反映我国金融风险逐步收敛，也为未来加大跨周期调节力度提供了政策空间。2021年杠杆率为272.5%，回到基本稳定的轨道，预计2022年增幅保持基本稳定，为未来金融体系继续加大对实体经济的支持创造了政策空间。

(责编：罗知之、陈键)