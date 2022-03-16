原标题：林毅夫：5.5%目标显示中国仍是世界经济增长最主要动力源

北京大学国家发展研究院名誉院长、北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫15日指出，中国GDP规模占全世界比重约18%，以5.5%的速度增长，意味着中国还是全世界经济增长最主要的动力源。

当天，北京大学国家发展研究院举办中国经济观察第60期：两会解读与中国经济前景，林毅夫在会上作如上所述。

他进一步指出，制定5.5%的增长目标，底气来源于几个方面：第一，中国技术创新、产业升级的空间非常大，这意味着国际市场有需求，国内有进口替代的空间。此外，技术创新、产业升级意味着企业有竞争力，能够创造更多就业，家庭收入也随之增加。第二，在投资方面，中国储蓄率高达45%，投资潜力巨大。中国政府财政状况较好，财政空间相当大，货币政策空间也相当大。

在北京大学国家发展研究院研究员、中国国家统计局原副局长许宪春看来，5.5%是具有重大现实意义和历史意义的经济增长目标，是具有挑战性且通过努力可以实现的经济增长目标。

许宪春分析，从当天公布的数据看，全国固定资产投资在1至2月份同比增长12.2%，比去年全年加快了7.3个百分点。当前，工业方面，包括制造业在内的整个工业增速正在恢复。建筑业方面，随着基础设施投资增速的回升，制造业投资保持较快增长。预计服务业今年会保持较快增长。

“无论是从需求角度还是生产角度，这个目标是有可能实现的。”许宪春说。

林毅夫指出，俄乌冲突爆发以后，国际石油等矿产资源价格猛涨，粮食价格猛涨。同时，美国对俄罗斯制裁，给国际金融带来了很多不确定性。中国作为石油最大输入国，多种原材料、粮食的主要进口国，势必受到影响。

“在这种状况下，把目标定在5.5%左右是实事求是的。考虑到今年强调稳增长，在这种状况下，努力一点应该可以超过5.5%，更接近6%。”他说。

林毅夫认为，中国GDP规模占全世界比重约18%，以5.5%的速度增长，意味着每年对世界经济增长的贡献就是1个百分点，中国对世界经济贡献在25%左右，所以中国还是对全世界经济增长贡献最大的国家，还是全世界经济增长最主要的动力源。(刘文文)

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