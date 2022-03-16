原标题：中电联：前两个月全国工业用电量同比增长3.6%

中国电力企业联合会(简称：中电联)15日发布1—2月中国电力消费情况：1—2月，全社会用电量同比增长，全国17个省份全社会用电增速超过全国平均水平；全国工业用电量同比增长3.6%，化工行业用电呈正增长。

1—2月，东、中、西部和东北地区全社会用电量分别为6006、2666、3986和809亿千瓦时，增速分别为6.2%、10.7%、2.3%和5.0%。

1—2月份，除云南、天津和内蒙古外，其他省份全社会用电量实现正增长。全社会用电量增速前5位的省份中，西藏增速为25.1%，江西增速为16.9%，湖北增速为14.8%，安徽增速为14.5%，浙江增速为11.8%。其余还有12个省份全社会用电量增速超过全国平均水平，依次为：海南、吉林、黑龙江、上海、贵州、江苏、山西、河南、河北、四川、福建和湖南。

此外，1—2月，全国工业用电量8257亿千瓦时，同比增长3.6%，增速比上年同期回落22.1个百分点，占全社会用电量的比重为61.3%。

1—2月，全国制造业用电量6116亿千瓦时，同比增长0.5%，增速比上年同期回落26.3个百分点。

同期，在高载能行业用电情况中，化工行业用电量861亿千瓦时，同比增长4.9%，增速比上年同期回落9.4个百分点。(记者 闫晓虹)

(责编：赵竹青、陈键)