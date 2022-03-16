中国空间站“天宫课堂”第二次太空授课活动将于近期进行
2022年03月16日09:16 | 来源：科技日报
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原标题：中国空间站“天宫课堂”第二次太空授课活动将于近期进行
科技日报北京3月15日电 （记者刘园园 付毅飞）据中国载人航天工程办公室消息，中国空间站“天宫课堂”将于近期择机开展第二次太空授课活动。
2021年12月9日，“天宫课堂”进行了首次太空授课，“太空教师”翟志刚、王亚平、叶光富与地面课堂师生互动交流。首次太空授课进一步拉近了青少年与载人航天的距离，持续兴起探知航天奥秘、学习航天知识的热潮。
据悉，首次太空授课后，社会各界通过新闻媒体和网络广泛参与“天宫课堂”授课内容征集活动。第二次太空授课内容，是从征集到的意见建议中广泛遴选的，并结合中国空间站设施条件进行了精心设计。授课活动将全程进行直播。
(责编：罗知之、陈键)
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