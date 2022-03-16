原标题：新研究：胎儿生长迟缓与成年后血压升高风险相关

新华社悉尼3月15日电(刘诗月)西澳大利亚大学日前发布的一项研究结果显示，胎儿在子宫内生长迟缓与成年后血压升高风险之间存在关联。相关论文发表在美国《高血压》杂志上。

研究团队利用西澳大学雷恩研究所收集的数据，对1440名处于母亲孕15周到即将分娩间不同阶段的胎儿生长发育的超声检查结果，以及其中680名胎儿长大成年后的血压数据进行对比分析。

研究发现，在综合考虑和调整了性别、年龄、身体质量指数(BMI)等因素的情况下，胎儿出生前腹围、头围的发育情况与他们进入成年期后的血压值有显著关联。在胎儿时期腹围、头围发育迟缓或低于正常水平的人，进入成年期后的血压收缩压平均比普通人高出3.5毫米汞柱。而人口研究显示，成年人血压升高3.5毫米汞柱，患心脏病而死亡的风险会高6%到10%，患中风的风险高约10%。

这项研究还显示，母亲在孕期患上高血压、妊娠糖尿病等疾病，或是有抽烟等不良生活习惯，也会对胎儿的生长造成影响，增加孩子成年后患心血管病的可能性。

论文第一作者、西澳大学公共卫生博士生阿希什·亚达夫表示，这一研究凸显了孕期风险筛查的重要性，要尽早发现那些可能影响胎儿出生后健康的风险因素，对母亲及时进行医疗干预或提供健康管理建议，以减少孩子未来患心血管病的可能性。

(责编：赵竹青、陈键)