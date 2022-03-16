龙跃梅

原标题：移动焊轨车关键零部件 助轨头焊接时间减半

科技日报讯 （记者龙跃梅 通讯员方剑）记者获悉，广州地铁近日获得由国家知识产权局颁发的“一种闪光焊轨机接头调平装置”国家实用新型专利证书，这是广州地铁焊轨设备首个获批的专利，不仅为地铁列车安全平稳运行提供了更有力的技术支持，也更好地保障了万千市民的平安出行。

据了解，广州地铁目前运营本地地铁线网589.4公里，由于轮轨间为刚性接触，再加上线路转弯、坡度等影响，钢轨磨耗不平衡发展，每年需要换轨约20公里。焊轨是换轨作业的关键工序，早期的焊轨作业主要由人工完成，需要30人协同作业，耗时费力，效率也不高。为此，广州地铁积极推动技术革新，2013年起着手研究适用于本地换轨大修的移动焊轨车，并于2018年、2019年先后到位2台移动焊轨车，2019年6月完成首次自主焊接生产。钢轨接头焊接报告显示，移动焊轨车的焊接质量和效率远高于行业水平。

创新不是一劳永逸，本次获得专利的焊轨机接头调平装置正是出自换轨大修的移动焊轨车。作为关键零部件之一，焊轨机接头调平装置是技术人员从新的焊轨车正线作业过程中发现的问题衍生而来的。由于钢轨转弯曲线半径以及轨道道床不平整，人工克服钢轨弯曲及调平轨道成为限制焊轨作业效率和质量的主要工序。为此，他们不断探索、反复试验，最终设计出一种快速调平装置，借助该装置，可以在焊轨前快速调平轨道，使单个轨头焊接时间缩短一半，焊轨质量也大幅提升。

本次获得专利的焊轨机接头调平装置，是换轨大修的移动焊轨车中的一个关键零部件。有了这项专利技术的“加持”，大大减少了换轨大修时正线工程车的焊轨频率，同时也提升了技术人员的作业效率。据统计，2021年广州地铁将年焊轨长度由9公里提高至20公里，提升了122%，焊接成本节约10万元/公里，创造社会经济效益高达数百万元，继续走在行业前列。

(责编：罗知之、陈键)