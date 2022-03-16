原标题：距今约8000年！最古老木乃伊“现身”

据美国趣味科学网站14日报道，考古学家们在最新一期《欧洲考古学杂志》撰文指出，他们对一些大约60年前拍摄的照片进行分析后发现，在葡萄牙萨多山谷出土的人类遗骸是迄今已知世界上最早的木乃伊，可以追溯到8000年前，比在智利发现的木乃伊还早1000年。

最新木乃伊的证据来自2001年去世的葡萄牙考古学家曼努埃尔·法林哈·多斯桑托斯的遗物中发现的几卷摄影胶卷。上世纪60年代初，多斯桑托斯曾对从萨多山谷挖掘出来的人类遗骸进行了研究，并拍摄了一些图片。

最新研究主要作者、瑞典乌普萨拉大学生物考古学家丽塔·佩罗泰奥·斯捷尔纳等人对多斯桑托斯遗物中13具中石器时代人类遗骸的照片进行分析后发现，其中一具遗体的骨骼“过度弯曲”，也就是说，其手臂和腿的弯曲程度已经超出了它们的自然极限。这表明，该遗体当时被紧紧捆绑，双腿在膝盖处弯曲，放在胸部前面。

研究人员还发现，遗体的骨骼没有出现移动过的现象，尤其是脚上的小骨骼。因为如果遗体腐烂，这里的骨骼会完全散开。而且，如果遗体的软组织腐烂，其体积会缩小，周围沉积物会移动以填满遗体缩小后留下的空隙，导致古墓土壤出现移动现象，但他们没有发现相关证据。

考古学家们表示，身体过度屈曲、缺乏遗体腐烂或骨骼移动等证据是强有力的考古学指标，表明死者是以木乃伊的状态被埋葬。他们认为，这具人类遗体在经过几周的捆绑和干燥后变成了木乃伊，以便于运输。

研究人员指出，大约4500年前，古埃及人就开始使用复杂程序制作木乃伊，考古学家们也在欧洲其他地区发现了制作木乃伊的证据，其可追溯到公元前1000年左右，但在葡萄牙发现的这具木乃伊，是迄今人们已知最古老的木乃伊，比之前的纪录保持者智利阿塔卡马沙漠地区的木乃伊早约1000年。（记者刘霞）

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