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生态环境部部署2022年六五环境日宣传工作 讲好中国生态环境保护故事

2022年03月16日14:05 | 来源：人民网
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制图：郭思邈

人民网北京3月16日电 （王仁宏）6月5日是环境日。近日，生态环境部印发《关于做好2022年六五环境日宣传工作的通知》（以下简称《通知》）。据悉，六五环境日当天，生态环境部将联合中央文明办、辽宁省人民政府共同举办六五环境日国家主场活动，围绕生态文化和公众参与组织开展系列宣传活动。

《通知》指出，今年六五环境日主题为“共建清洁美丽世界”，旨在促进全社会共建美丽中国，进一步体现中国在全球生态文明建设中的重要参与者、贡献者、引领者作用。各地区各单位要紧密围绕六五环境日主题，以迎接党的二十大为主线，结合各地实际，积极组织开展宣传活动，讲好中国生态环境保护故事。

《通知》要求，各地区各单位要做好六五环境日主题的宣传解读，用好用活中国生态环境保护吉祥物、六五环境日主题标识等标志性元素，创作推出形式新颖、群众喜爱、传播力强的宣传产品。要加大网络传播力度，积极拓展对外传播渠道，提升宣传覆盖面和参与度。要全面推进生态环境志愿服务工作，不断深化环保设施向公众开放。要带头践行绿色低碳理念，力争实现活动碳中和。

(责编：王仁宏、高雷)

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