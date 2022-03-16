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新疆和若铁路通过动态验收 “死亡之海”将建成铁路环线

2022年03月16日14:12 | 来源：人民网
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人民网北京3月16日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，近日，全长825.476公里的新疆和若铁路顺利通过动态验收，距离今年6月开通运营又近一步。

据介绍，动态验收是指铁路建设项目在静态验收合格后，由铁路部门和建设单位组织的系统性综合调试，对铁路建设工程的安全运行状态进行的全面检查和验收。

新疆和若铁路。中国铁路乌鲁木齐局供图

中国铁路乌鲁木齐局组织专业人员乘坐由轨道、电务、车辆等专用检测列车组成的综合检测列车，按照时速80公里、100公里、120公里三个速度等级对和若铁路全线的平顺度、信号、通讯以及桥梁进行动态检测。检测数据由列车上配备的专业仪器收集整理，并分析得出验收结果，为开通运营提供科学依据。

新疆和若铁路。中国铁路乌鲁木齐局供图

和若铁路是国家重点铁路工程，设计时速120公里，共设20个站点，连接新疆维吾尔自治区南部的和田地区和巴音郭楞蒙古自治州的若羌县，2018年底正式开工建设，2021年9月全线铺轨贯通。和若铁路在若羌站与格库铁路连接，是新疆南疆地区沟通西北、西南地区的便捷运输通道。

此次和若铁路动态验收，采用了配备“北斗”定位检测系统的GJ-6型轨道检查车，这在新疆铁路新线动态验收中尚属首次。在运行中，该车能实时把线路的几何尺寸检测信息反馈至轨检系统进行收集分析，便于后期整改完善。

新疆和若铁路。中国铁路乌鲁木齐局供图

塔克拉玛干沙漠是世界第二大流动性沙漠，被称为“死亡之海”。和若铁路位于该沙漠南缘，从南疆铁路和田站引出，途经和田、洛浦、策勒等地，与现有格库铁路、喀和铁路、南疆铁路共同构成形成环绕塔克拉玛干沙漠的铁路闭环，是新疆继2020年北疆铁路环线形成之后的又一铁路环线。

和若铁路开通运营后，将结束洛浦、策勒、于田、民丰、且末5县以及新疆生产建设兵团多个团镇不通火车的历史，对于促进南疆经济社会发展、深入推进乡村振兴具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)

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