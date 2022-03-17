本报记者 汪文正

2月28日，位于浙江省湖州市德清县钟管镇的浙江硕华生命科学研究股份有限公司生产车间，工人们正在赶制一批出口欧洲的一次性医用采样器订单产品。今年以来，当地积极落细落实减税降费各项稳企惠企政策举措，助力企业发展。

谢尚国摄（人民视觉）

今年以来，国家税务总局广西柳州市税务局积极深入企业，主动对接企业办税需求，将减税降费政策落到实处。图为不久前，税务部门工作人员在上汽通用五菱位于柳州的生产车间开展惠企政策宣传辅导。

黄琼宝摄（人民视觉）

今年《政府工作报告》提出，2022年退税减税约2.5万亿元，规模为历史之最，其中1.5万亿元来自增值税留抵退税。

增值税是中国第一大税种，但提起增值税留抵退税，许多人感觉有些陌生。留抵退税是怎样形成的？1.5万亿元留抵退税将如何落实？哪些群体将从中受益？本报记者采访了国家税务总局。

留抵退税力度加大

——从增量和存量两方面入手，全年预计为市场主体提供1.5万亿元现金流

增值税当期应纳税额，等于当期销项税额减去当期进项税额。在现行增值税制度下，如果一家企业纳税期内的增值税销项税额小于进项税额，就会形成留抵税额。

留抵税额产生的原因主要有哪些？北京国家会计学院学术委员会主任李旭红解释说，留抵税额主要是纳税人进项税额和销项税额在时间上不一致造成的，如集中采购原材料和存货，尚未全部实现销售；筹建期间大规模采购却暂时没有收入等；此外，在多档税率并存的情况下，销售适用税率低于进项适用税率，也可能形成留抵税额。

据了解，国际上对于留抵税额一般有两种处理方式：一是允许纳税人结转下期继续抵扣或申请当期退还。允许退还的国家或地区，也会相应设置较为严格的退税条件，如留抵税额必须达到一定数额。二是每年或一段时期内只能申请一次退税；只允许特定行业申请退税等。

为缓解企业资金压力，中国从2019年4月1日试行增值税期末留抵税额退税制度。从2019年6月1日起，放宽部分先进制造业纳税人的期末留抵退税条件。2021年4月，适用范围又扩大到医药、化学纤维、铁路等先进制造业领域。

3月5日，国务院研究室国际司司长宋立在国新办新闻发布会上介绍，目前中国的留抵退税主要集中在增量留抵税额，即退还2019年4月份以来新增加的部分。其中，对先进制造业的增量留抵税额予以全部退还，对其他行业退还60%，还没有涉及退还2019年3月份以前形成的存量留抵税额。而此次政策改进的一大亮点，是从增量和存量两方面入手，明显加大留抵退税力度。宋立表示，在当前经济下行压力较大情况下，这有利于企业恢复发展。“今年实施大规模留抵退税后，今后在此基础上进一步消化存量，及时退还增量，对完善增值税制度意义重大。”

这也意味着，增值税留抵退税将在2022年减税降费“组合拳”中发挥重要作用，直接为市场主体提供现金流约1.5万亿元。中国人民大学财政金融学院教授朱青分析，目前需求收缩等因素导致部分企业缺乏营收、现金流短缺。同时，企业为购买原材料以及支付工资、利息、房租等费用，又需要大量现金。“能够及时给企业办理留抵退税，把‘真金白银’及时送达企业，就如同雪中送炭，对于缓解企业的资金压力、稳定市场预期、提振市场信心都将起到十分积极的作用。”

优先安排小微企业

——小微企业存量留抵税额6月底前一次性全部退还，增量留抵税额足额退还

增值税留抵退税制度不断优化，为支持实体经济发挥着重要作用。国家税务总局数据显示，2021年已办理制造业增值税留抵退税1322亿元，惠及3.1万户企业。

2022年的1.5万亿元留抵退税，谁将从中受益？

从行业看，宋立介绍，留抵退税将重点支持制造业，全面解决制造业、科研和技术服务、生态环保、电力燃气、交通运输行业留抵退税问题。

从企业规模看，将优先安排小微企业。由于小微企业数量众多，相应的有留抵税额的户数也多，小微企业由此成为此次增值税留抵退税的“重点照顾对象”，将有效减轻其资金压力，激发活力。此外，为确保政策落实，中央财政将加大对地方的财力支持，减轻地方财政压力，做到及时退付、应退尽退。

那么，企业感受如何？

“受疫情影响，住宿行业近两年经历了较为艰难的时期，在各项纾困政策帮扶下，我们酒店经营正逐步向好。”重庆温特莱酒店财务人员潘玉培介绍，2021年，因符合增值税增量留抵退税条件，酒店拿到了80多万元退税款，缓解了租金交付压力。“目前还有50多万元的留抵税额，按照今年小微企业留抵退税的新政策，酒店将一次性回笼这部分资金，进一步充实现金流，我们稳定经营的信心更足了。”潘玉培说。

《政府工作报告》提出，今年对留抵税额实行大规模退税过程中，对小微企业的存量留抵税额于6月底前一次性全部退还，增量留抵税额足额退还。业内人士指出，这是首次对小微企业增值税留抵税额存量进行退税，且对小微企业增值税增量留抵税额按比例退税改为足额退还。

国家税务总局税收科学研究所副所长李平在接受本报记者采访时分析，对小微企业实行增值税留抵全额退税，可以降低企业资金占用成本，提高企业的现金流，缓解企业资金短缺、融资难等压力，增强企业扩大再生产的信心。这将对支持困难企业扭亏为盈、助力新创企业降低创业成本、鼓励企业做大做强发挥积极作用，从而促进稳市场主体保就业、稳定宏观经济大盘。

从政策效力看，约1.5万亿元留抵退税形成的巨大现金流，将为助企纾困起到重要作用。“退税资金全部直达企业，既大力改进增值税留抵退税制度，又有力为企业提供现金流支持、促进消费投资，为市场主体‘输血’‘活血’、纾困解难。”国家税务总局有关负责人说。

保障政策落实到位

——中央财政大幅增加对地方的转移支付，央行向中央财政上缴结存利润超1万亿元，支持留抵退税

增值税留抵退税对税收征收管理水平提出了较高要求。如何提高征管水平，在保障税收安全、防范骗税风险的同时，落实好包括增值税留抵退税在内的各项组合式税费支持政策？

李平表示，大规模留抵退税政策落地生根是一项庞大而复杂的系统工程。“在具体举措方面，将充分发挥税收大数据作用，继续推进‘非接触式’办税缴费，进一步简流程、简材料、简方式，通过电子税务局、征纳互动平台等渠道将退税红利以最快速度直达给纳税人。同时，充分运用大数据、云计算、人工智能、移动互联网等现代信息技术，推动税务执法、服务、监管制度创新和业务变革，加强对政策落实情况的监督检查，健全违法查处体系，充分依托国家‘互联网+监管’系统多元数据汇聚功能，精准有效打击骗取税费优惠行为，保障国家税收安全。”李平说。

税务总局有关负责人介绍，目前从税务总局到省市县税务局均成立税费支持政策落实工作专班；为尽快完成各项征管准备工作，税务系统第一时间联合财政部等部门制发公告明确具体政策规定和征管操作办法、部署准备工作、升级调整税收征管信息系统，确保各项政策好操作、易实施、快落地，“确保该减的减到位、该免的免到位、该缓的缓到位、该退的退到位，让市场主体和人民群众有实实在在的获得感。”

有人担心，大规模退税会不会对地方财政造成减收压力？该如何应对？

来自中央财政的转移支付将为减税降费政策落实提供支持。据了解，2022年的一揽子减税降费措施实施后，中小微企业和个体工商户受益受惠超1万亿元。为帮助地方缓解减收压力，2022年中央财政大幅增加对地方的转移支付，保障减税降费政策落地生效。

货币政策也将与财政政策协调联动。2022年，中国人民银行依法向中央财政上缴结存利润超1万亿元，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付。财政部有关负责人表示，在今年实施新的组合式税费支持政策情况下，安排特定国有金融机构和专营机构上缴了2021年以前形成的部分结存利润，用于大幅增加对地方转移支付，帮助地方财政特别是县区财政缓解减收压力。

下一步，如何落实好“阶段性措施和制度性安排相结合，减税与退税并举”的组合式税费支持政策？

国家税务总局副局长赵静介绍，税务部门将持续完善税费优惠政策直达快享机制，精准筛选符合优惠政策享受条件的纳税人缴费人，实现政策精准推送，并试点通过电子税务局等渠道推送减税降费红利账单，进一步提升纳税人缴费人的减税降费获得感。此外，税务部门将充分依托税收大数据，切实做好跟踪分析，让政策效应在充分释放中更好显现。

(责编：白宇、胡永秋)