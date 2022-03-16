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春耕正当时 行业加速探索大数据赋能农业

2022年03月16日19:50 | 来源：人民网
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人民网北京3月16日电 （记者栗翘楚）当前，春耕春播进展顺利，越来越多的机械化设备在田间地头大展身手，成为农业生产的生力军。近年来，随着高空间、时间和光谱分辨率遥感技术的发展，遥感检测技术已成为指导农业种植、保障粮食安全的“千里眼”。

“简单来讲，遥感技术就是把摄像头搬到天上去。”北京佳格天地科技有限公司CEO张弓表示，农业生产的关键节点包括春天播种、出苗以及起初生长等情况。据了解，佳格天地近期面向全国上线了“春播稳产大数据决策指挥平台”。该平台融合了卫星遥感、气象等多类数据,旨在从播种适宜区分布、气象风险预警、作物长势监测几方面为粮食及油料作物的生产提供数据支持与服务,从而助力保障粮食安全。

2021年2月发布的《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中明确提出，加快建设农业农村遥感卫星等天基设施。发展智慧农业，建立农业农村大数据体系，推动新一代信息技术与农业生产经营深度融合。完善农业气象综合监测网络，提升农业气象灾害防范能力。

东北农业大学资源与环境学院教授刘焕军表示，遥感技术可以客观、准确、及时地提供作物的生态环境和作物生长的各种信息，它是精确获得田间数据的重要来源，应用于作物的长势监测、灾害监测、精准管理。

在张弓看来，遥感技术不仅解决了土地在哪儿的问题，更能直观体现土地上种植了哪些作物。通过数据分析，耕地面积和使用率，作物品种和生长情况将为有关部门提供制定政策的有效依据。也体现了中国正从相对粗放的农业管理转向精细化管理的过程。

“相较于西方一些农业大国，我国部分地区的地块较为分散，如何将破碎化的耕地进行集约化管理，其中就需要遥感技术的助力。”张弓说。

科技赋能，粮食丰收更有底气。春耕一线，农技推广人员进村入户，新品种、新农艺落地，广袤田畴，平田整地用上北斗导航，打药施肥用上无人机。我国农作物耕种收综合机械化率达72%，农业科技进步贡献率超过61%，主要农作物良种基本实现全覆盖，为粮食生产注入源源动力。

“与传统果园不同，通过数字化手段，这片占地近1000亩的果园只需要20多人来维护，相比过去的粗放式管理，效率提高10倍以上。”山东淄博一家智慧农业公司负责人表示，园区主要集成数字果园管理系统、网室保护性系统、智能水肥一体化系统、智能农机、农业物联网等先进技术，通过人工智能、5G通信、物联网、大数据、云计算等高新技术，实现对农业的精准化种植、智能化决策、可视化管理。

从天上的卫星，到地上的5G，星地融合网络正在赋能各行各业。张弓认为，这是我国发展农业信息和数字化中独到的优势。他表示，首先，我国拥有覆盖面积较广的5G信号，尤其在农村地区；其次，中国航天技术也处于世界领先水平。通过天地联动，相关数据和信息便可以通过网络传递至每一位农民的手机里。

“随着互联网、物联网产业和遥感技术的融合日益深入，农业遥感应用技术已经与人们的生活密不可分，必将成为具有巨大产能价值的高新技术产业之一，我国的遥感事业还有很大的挖掘空间，在未来，人们应该不断利用各种资源和优势加快步伐发展遥感技术，向遥感强国迈进。”刘焕军说。

“十四五”规划纲要中指出，要完善农业科技创新体系，创新农技推广服务方式，建设智慧农业。据了解，今年我国将深入推进“互联网+”农产品出村进城工程，加快110个试点县建设。目前，我国农业科技进步贡献率超过60%，全国农作物耕种收综合机械化率达到71%。

此外，据张弓介绍，通过运用北斗导航系统，无人驾驶技术已经在部分地区的田间地头得到应用。“可以看到，在低速、封闭的场景下，农机的无人驾驶技术已经日趋成熟。”张弓说。

(责编：申佳平、高雷)

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