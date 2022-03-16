人民网北京3月16日电 （记者栗翘楚）3月15日，2022年全国“两会”有关情况吹风会在京举行，来自国家发展改革委和商务部的相关负责同志就外企关心的事项分别做出解读。

国家发展改革委党组成员、秘书长赵辰昕表示，做好今年经济工作，要把稳增长放在更加突出位置，把深化供给侧结构性改革和扩大内需有机结合起来，以更大力度支持实体经济发展，更加注重依靠改革开放增强动力活力，统筹发展和安全，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

“外资企业是联通中国和世界的重要纽带。”商务部外国投资管理司副司长朱冰表示，长期以来，我国不断扩大高水平对外开放，提升开放平台水平，加大投资促进力度，持续优化外商投资环境，为外资企业在华发展提供政策支持与服务保障。目前，中国正加快构建新发展格局，这将为更多的外资企业带来市场机遇、开放机遇。

现场交流环节，两位嘉宾还就优化营商环境、积极利用外资、推动绿色低碳发展等议题同与会人士积极互动。

与会外资企业代表表示，在外部环境日趋复杂的大背景下，中国坚持稳增长、注重高质量发展，有力促进了外资企业在华投资。举办此次吹风会，加深了外资企业对中国宏观经济形势与政策的了解，提振了外资企业在华发展信心。

此次活动由中国公共关系协会与中国外商投资企业协会共同举办，共有外资企业、国内外公关公司等130余位代表参加了会议。

(责编：申佳平、高雷)