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《体验官驾到》短视频创作展播活动在京启动

2022年03月16日19:50 | 来源：人民网
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人民网北京3月16日电 （记者栗翘楚）近日，汽车体验短视频微综艺节目——《体验官驾到》创意活动在北京启动。据悉，该活动旨在通过短视频为主的原创作品传播，展现汽车头部企业在“双碳”进程中的技术创新。

主办方相关负责人介绍说，原创作品将通过展现民营企业的自主创新精神，充分彰显技术创新的引领作用。

活动上，多位行业观察者体验了吉利星越L雷神智擎Hl?X。操控性能、人机对话、多功能智能屏等技术创新得到了现场广泛关注。据介绍，吉利集团积极探索新能源汽车发展新路径，其混动技术路线及助力“双碳”目标的发展路径，首先在吉利“中国星”系列产品上得到体现。

参与北京试驾活动的体验官认为，节能减排应借助于多种技术路线并举。吉利在新能源技术创新的不懈努力，是中国汽车产业战略转型的一个缩影，希望更多企业、行业，通过技术创新在世界舞台上大显身手。

据悉，《体验官驾到》原创短视频，将根据内容分为不同时长的作品，陆续在全国重点城市体验与创作。

(责编：申佳平、高雷)

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