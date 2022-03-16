人民网北京3月16日电 （申佳平）3月15日，央视3·15晚会曝光多家电动自行车企业违规提供“解码器”，供经销商篡改电动自行车车速限值。

今日，工业和信息化部消费品工业司发文称，此举违反了强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》（GB 17761-2018，以下简称“新国标”）和道路交通管理法律法规要求，给消费者及道路行人带来安全隐患。工业和信息化部高度重视此问题，立即责成属地省市工业和信息化主管部门开展情况摸排，督促问题企业严肃整改，切实规范生产经营行为。

工业和信息化部指出，下一步将以此为契机，举一反三，认真落实以人民为中心的发展思想，进一步梳理存在问题，以问题为导向，加强和改进行业管理工作，促进行业持续健康发展。

一是进一步加强行业管理。要求各地加强对电动自行车生产企业管理，严格执行电动自行车强制性国家标准。

二是配合相关部门加大监管力度。配合相关部门严厉查处违法销售不符合新国标、未获得“CCC”认证和违规篡改电动自行车的企业，切实保障消费者合法权益。

三是加强行业自律。发挥行业协会作用，深入推进行业自律，引导生产企业强化合法合规经营意识，认真履行社会责任，共同维护良好市场秩序。

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