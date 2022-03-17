本报记者 刘士安 巨云鹏

长三角生态绿色一体化发展示范区掠影。

朱洪生摄

神州东南，一条太浦河自太湖发端，向大海的方向蜿蜒。淌过沪苏浙交界处，融入一片“吴根越角”的江南水乡。在这里，上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县彼此相接，周边水系如同血脉，将三地紧紧勾连。

2019年，党中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，提出高水平建设长三角生态绿色一体化发展示范区。当年11月，青浦、吴江、嘉善三地2400多平方公里土地，有了一个共同的称呼——长三角生态绿色一体化发展示范区。

“示范区”的新名头背后，是新的战略定位：一体化制度创新试验田、生态优势转化新标杆、绿色创新发展新高地、人与自然和谐宜居新典范，走出一条跨行政区域共建共享、生态文明与经济社会发展相得益彰的新路径。

两年多来，这块“试验田”在规划管理、生态环保、要素流动等领域不断探索，孕育出一大批生态绿色一体化发展的制度创新成果。

跨界湖泊“大家管”

元荡，地处青浦、吴江交界处，湖体水面面积约13平方公里，其中3.1平方公里属上海，9.9平方公里属江苏；23公里长的岸线，上海占6.2公里，江苏占16.8公里。

出于水域管理需要，2019年之前，元荡按省界线被毛竹和网片分成了两片：东侧归上海管，西侧归江苏管。“分属不同行政区，大家自然‘各扫门前雪’，省界地区就特别容易成为‘三不管’。”青浦区水利管理所高级工程师朱伊妮说。

行政区分开，但水连在一起，“各管各”的直接结果就是经济效益都向前争，环境治理都向后躲。元荡，水里是周边渔民布下的围网，养鱼养蟹，恨不能“竭泽而渔”；岸边是附近居民堆放的建筑垃圾，随意处置。因得不到有效治理，元荡水质常年停留在劣五类。

“水环境一旦开展跨行政区的治理、建设，在规划、标准、政策等多个方面都有挑战。”上海市发改委副主任张忠伟说，一方治理、一方不治理，或者一方治理标准高、一方标准低，那最终治理就达不到预期效果，“元荡的水环境治理，表面是具体事务，背后实则是对探索跨域协调体制机制的呼唤。”

2019年10月底，《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》（以下简称《方案》）经国务院批复同意。《方案》支持沪苏浙两省一市联合成立一体化示范区理事会，作为一体化示范区建设重要事项的决策平台，研究确定一体化示范区发展规划、改革事项、支持政策，协调推进重大项目；支持两省一市设立一体化示范区执行委员会，作为一体化示范区开发建设管理机构，负责一体化示范区发展规划、制度创新、改革事项、重大项目、支持政策的具体实施。

自此，张忠伟也有了一个新身份——长三角生态绿色一体化发展示范区执委会副主任，与来自上海、江苏、浙江的干部一起，走出各自省市的“一亩三分地”，共同为示范区青浦、吴江、嘉善三地的协调发展谋篇布局。

过去，元荡是跨区域生态环境分而治之的典型；如今，它成为示范区首个跨界河湖联治项目。

2020年，由示范区执委会牵头的元荡生态修复和功能提升项目启动，对元荡的治理从“各管各”向共商、共建、共享的“大家管”转变。

防洪标高统一为5.5米，蓝绿空间比不低于90%、生态岸线占比不低于80%，绿化品种、规格相对统一，环湖慢行系统宽度不小于6米，每2公里设一处驿站……在示范区执委会牵头下，青浦、吴江两地共同绘制蓝图、共同商定标准、共同建立机制、共同推进计划。分属两省市的元荡，在水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养等系列治理中实现了一体化。

2020年，涉及2.4公里岸线的元荡一期工程完工。水里，象征省界的毛竹和网片没了，养蟹的围网撤了，用以提升水质的水草随波摆动；岸边，建筑垃圾清了，淤泥少了，一条环湖步道逐渐成形，周边绿树花草赏心悦目。

“更重要的是，我们把共商、共建的过程总结成为制度化成果，探索出不破行政隶属前提下，打破行政边界的约束、指导跨域水体治理的新路子。”张忠伟说，根据元荡一期工程经验，示范区提炼形成了《跨界水体生态修复与岸线贯通工程一体化实施指导意见》。这份文件指导了元荡二期工程8.1公里岸线的建设。二期工程于去年10月完工后，又深化提炼形成《跨界水体生态修复和功能提升工程一体化实施标准》。

“虽然岸线还没有完全贯通，但每到周末，就有很多人来漫步、露营，跟过去完全不一样了。”朱伊妮感慨。2018年至2021年，元荡的氨氮、总氮等水质主要指标分别改善49%和36%，全年大多数时间水质已达到四类水标准，治理成效显著。

治理过程中形成的两个制度创新文件，不仅将指导推进元荡三期工程，还将继续在示范区及周边47条主要跨界水体的治理上发挥作用。

挂牌两年多来，仅在生态保护领域，长三角生态绿色一体化发展示范区就已经形成8项制度创新成果，包括跨域生态环境标准、监测、执法“三统一”实施机制，跨域水体联保专项方案，跨域水体污染防治机制及评估考核制度等一系列行之有效的体制机制探索。

发展成果能共享

居住在青浦、吴江、嘉善的居民明显感觉到，虽然分属三个省市，但越来越像一家人了。

跨省公交开通8条线路，异地就医全域结算免备案，85家医疗机构一卡通行，两区一县相互授予政务服务受理权限，权限内个人事项政务服务实现跨省通办……

两年多来，在规划管理、生态环保、要素流动等领域，长三角生态绿色一体化发展示范区推出了78项制度创新成果，包括跨区域统一的规划建设导则、科技创新劵通用通兑、专业技术人员职业资格互认、公共服务共建共享机制等多个方面，为长三角高质量一体化发展探索了一大批有益经验。

在省级层面，示范区涉及上海、江苏、浙江，地级市层面涉及苏州、嘉兴，区县层面涉及青浦、吴江、嘉善，共“三级八方”。“在多个领域，大家责任共担，共同推进示范区的发展，同时也带来了一个考题，如何实现利益共享？”张忠伟说。

作为江南水乡，示范区内坐落着一批历史文化名镇，朱家角、同里、西塘……“某一段时间，连古镇的竞争都很激烈，你有什么，我也要有什么。”中科院院士、东南大学教授段进团队曾参与示范区国土空间规划相关工作，在他看来，一体化发展还有一个重要命题，就是如何共享发展成果，不再进行同质化的、无序的竞争。

在示范区三地接壤的最核心处，两省一市选定约35.8平方公里土地，作为示范区共同规划、开发、建设、治理的“试验田”。这里有城镇、农村，有新城、旧城，有农田、水利，形态丰富。段进院士团队承担了这一区域的城市设计。他说，目标是“建设一个具有江南文化特点、与自然环境相协调的‘水乡客厅’”。

“把‘水乡客厅’作为两省一市共商、共建、共治、共享、共赢最具代表性的一体化制度创新实践案例和应用场景。”上海市发改委主任、长三角生态绿色一体化发展示范区执委会主任华源说，这片区域的开发建设将坚持制度创新和项目建设双轮驱动，通过制度创新驱动重点项目建设，为制度创新提供更为生动的应用场景和实践案例。

在示范区揭牌不久后，示范区执委会就策划成立了长三角生态绿色一体化发展示范区开发者联盟，联盟成员主要是企业和专业机构，第一批共12家，两次扩容后，已达41家。“以联盟为纽带，充分发挥市场配置资源的决定性作用，让市场主体广泛参与到示范区的建设中来。”示范区执委会综合协调部副部长向娟娟说。

在“水乡客厅”的规划建设中，市场的力量得以充分调动。沪苏浙两省一市共同出资，成立同比例出资、同股同权的长三角一体化示范区新发展建设有限公司（简称长新公司）；作为开发者联盟成员之一的三峡集团与长新公司再合资成立了水乡客厅公司，实现“一个主体管开发”。

政府职能层面，“三级八方”共同编制“水乡客厅”城市设计方案、“水乡客厅”控制性详细规划，实现“一张蓝图管全域”；成立联合指挥部，实现“一个平台管实施”；制订“水乡客厅”建设三年行动计划，加快实施先行启动区规划建设导则，实现“一套标准管品质”；在规划管理、土地管理、财税分享等重点领域，实现“一体化制度管治理”。

这35.8平方公里的一体化制度创新探索和示范区其他实践一道，在整个长三角乃至更大范围不断产生影响——推动长三角一体化发展领导小组办公室先后两次印发文件，向整个长三角和全国有条件地区复制推广示范区制度创新经验，并实地举办示范区制度创新经验复制推广研讨班。一大批来自长三角生态绿色一体化发展示范区的制度创新经验，陆续在大江南北进行实践。

聚焦探索碳中和

示范区内，元荡不远处，青浦“上海大观园”对面，是同济大学设立的长三角可持续发展研究院。

小小的一所研究院，堪称可持续发展的“样板间”：户外地砖是河道淤泥烧制，房间墙壁用咖啡渣循环再生，厕所实现全循环零排放，人走过处可实现碳足迹的实时监测。

研究院门口，挂着地处长三角的8所著名高校的校徽：复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、南京大学、东南大学、浙江大学、中国科学技术大学。8所高校共同在这里开展研究和教学，成立了“长三角可持续发展大学联盟”。

“之所以能吸引这么多高校，是因为示范区能成为一个开展碳达峰碳中和研究的绝佳场域。”同济大学环境学院党委书记柳剑雄指着地图细数，在能源生产端，有清洁电力制氢项目；在农业方面，有碳中和绿色农业多区联动示范项目；在交通方面，有碳中和高铁站城项目；在水环境方面，有太浦河金泽蓝色珠链片区水生态治理、绿色生态水乡建设项目；在污物治理方面，有污水处理厂减碳提效、污泥资源化利用……26个示范项目涉及城市、乡村、工业、农业、开发、建设多个方面。

2021年2月，长三角一体化示范区执委会正式委托同济大学牵头示范区的双碳战略研究工作。通过对总体路径的设计，聚焦产业结构优化和能效提升，提前进行能源转型部署等方式，示范区致力于在碳达峰碳中和方面作出探索示范。

“想要实现这个目标，需要我们继续深入推进一体化高质量发展。”张忠伟说，青嘉吴三地共同开展了绿色产业一体化行动、绿色宜居零碳建筑行动、绿色交通一体化行动等。

这块试验田，成果越来越多，名气也越来越大。2021年9月底，借由外事部门牵线，德国北德经济代表团“云访问”示范区，通过视频对话了解这片区域的协同发展，与示范区开发者联盟企业对接寻求合作先机，已形成初步成果。

“示范区聚焦规划管理、生态环保、土地管理、财税分享以及碳达峰碳中和等重点难点领域，加大制度创新攻坚力度，形成更多具有含金量的新成果。”华源说，接下来将抓好深化集成，推动已出台的制度创新成果落地生效、释放红利，进一步放大示范区的“试验田”效应。

(责编：白宇、胡永秋)