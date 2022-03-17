本报记者 邱超奕

本期统筹：张佳莹

制图：张丹峰

习近平总书记指出，要更好推进以人为核心的城镇化，使城市更健康、更安全、更宜居，成为人民群众高品质生活的空间。

改革开放以来，我国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程，城市发展波澜壮阔，取得了举世瞩目的成就。与此同时，一些城市安全基础薄弱，存在安全管理水平与高质量发展要求不适应、不协调的问题。本版今起推出“关注城市安全”系列报道，探讨强化城市运行安全保障的可行途径。

——编 者

抓紧建设城市安全风险监测预警信息平台，综合运用信息共享等手段，提高风险研判水平……今年1月召开的全国应急管理工作会议作出要求，全力防范化解重大安全风险。2021年9月，国务院安委办、应急管理部下发通知，部署加强城市安全风险防范工作，推广城市生命线安全工程经验做法，要求切实提高城市防控重大风险与突发事件的能力，从本质上提升城市安全治理现代化水平。

在新形势下，我国城市安全面临哪些风险挑战？如何提升风险防范应急能力，让城市生活更安全更舒心？记者就此专访了国务院安全生产委员会办公室有关负责人。

新情况——

城市运行系统日益复杂

国务院安委办有关负责人介绍，当前我国城市发展方式、产业结构和区域布局发生深刻变化，新材料、新能源、新工艺广泛应用，新产业、新业态、新领域大量涌现，流动人口多、高层建筑密集、经济产业集聚等特征越来越明显，城市运行系统日益复杂，城市安全新旧风险交织叠加。

“近年来，一些城市发生房屋坍塌、爆炸、洪涝、台风等重特大事故灾害，严重危害人民群众生命财产安全。”国务院安委办有关负责人表示，这些事故和灾害暴露出部分城市安全风险底数仍然不清、安全风险辨识水平不高、安全管理手段落后、风险化解能力不强的短板。

国务院安委办要求，各地要结合安全发展示范城市创建工作，根据实际统筹开展城市安全风险综合监测预警，积极构建全面统筹领导、统一监测调度、联动响应处置的工作体系。

新举措——

分步实施城市安全风险综合监测预警工作试点

城市安全千头万绪，涉及多个部门、多种环节、多类主体，城市安全风险综合监测预警工作如何推进？

国务院安委办有关负责人表示，城市安全是“一盘棋”。各地应急、气象、水利、交通等部门要建立健全联合会商研判机制和短临监测预警机制，确保信息及时共享，做好交通、供电、供水、供热、供气、通信等保障工作，确保生产生活秩序。此外，还要针对下穿隧道、危化品、城市燃气、地下管线等城市安全风险点，科学精准制定针对性防范化解措施，才能在面临事故灾害时做到对症下药、有的放矢。

2021年9月，国务院安委办、应急管理部下发通知，确定18个城市（区）作为国家城市安全风险综合监测预警平台建设试点，要求试点城市结合自身实际，因地制宜选择城市安全风险综合监测预警平台建设模式。

在18个试点城市（区）率先建设的监测预警平台，包括城市生命线工程、公共安全、生产安全和自然灾害四个板块，一些城市已经建成了监测预警中心。城市生命线包括城市燃气、桥梁、供水、排水、热力、电力、电梯、通信、轨道交通、综合管廊、输油管线等系统，与生产生活紧密相关。

据介绍，这项试点工作将分阶段完成：2021年11月底前，各试点城市制定试点工作方案；2022年6月底前，各试点城市基本建立安全风险综合监测预警平台，并初步完成对辖区内燃气、供排水、热力、桥梁等城市生命线工程和城市洪涝等安全监测感知网络覆盖、监测预警系统建设；2022年12月底前，扩展至消防、特种设备、人员密集场所等公共安全，以及安全生产、防灾减灾等领域安全监测感知网络覆盖、监测预警系统建设；2023年3月底前，各试点形成一批制度成果。国务院安委办将全面评估试点城市工作成效，总结推广试点城市的创新举措和经验做法。

新趋势——

理顺治理机制，强化科技支撑

眼下，包括试点城市在内，各地正抓紧开展综合治理，提升城市安全发展水平。

完善制度建设，理顺治理机制。近年来燃气事故多发，各地完善相关规定，建立公共场所用气安全的管理机制。初步统计，上海、成都、南京、合肥、南宁、青岛、洛阳等城市已制定颁布燃气管理规范；2020年以来，北京、深圳、西安、沈阳、佛山、东营等城市对燃气管理条例（办法）进行修订；佛山明确燃气安全管理工作职责体系，进一步厘清住建、公安、交通运输、应急管理等部门的监管职责，搭建联合执法工作机制。

提升数据治理，强化科技支撑。一些城市践行“科技兴安”，提升安全风险监测预警能力。比如，合肥市布设上百种、数万套传感设备，建立地下综合管线地理信息系统；南京市建设城市安全运行综合监测预警平台，整合多部门数据，在全市2.4万家单位常态化应用，汇聚数据总量10亿条；成都市建设重大危险源实时监控系统，对重大危险源点位、高危企业风险区域等开展24小时在线监测预警；上海黄浦区汇集公安、应急、消防、行业监管等各条线数据，推动市燃气、电力企业数据共享，增加趋势研判等新功能。

严把质量关口，做好源头管控。北京、西安、洛阳等地均对燃气工程的勘察、设计、施工、监理资质提出要求，燃气工程建设项目要经过竣工验收，并报燃气管理部门备案；上海、沈阳、宜昌等地要求建立燃气用户安全档案，并明确提出入户安全检查的周期。

“做好城市安全工作，是统筹发展和安全、防范化解重大风险的具体体现。各地要聚焦主要问题和突出风险，加快提升城市安全风险监测预警和应急处置能力，从本质上提升城市安全治理现代化水平。”国务院安委办有关负责人说。

《 人民日报 》（ 2022年03月17日 04 版）

(责编：白宇、胡永秋)