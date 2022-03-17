本报北京3月16日电 （记者刘志强）记者日前从国务院国资委获悉：今年1—2月，中央企业实现营业收入5.7万亿元、利润总额3678.7亿元、净利润2821.7亿元，同比分别增长17.6%、20.6%、20.4%，运行质量持续改善，为一季度“开门红”奠定了坚实基础。

国务院国资委提出，下一步，要持续抓好提质增效稳增长工作，积极落实“两增一控三提高”要求，确保完成全年目标任务；要高质量完成国企改革三年行动目标任务，适时开展检查督导，确保圆满收官；要加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业领域集中，为保障粮食等重要农产品供应以及做好能源、重要原材料保供稳价等工作提供有力支撑；要下大力气加强国有资产监管，充分发挥专业化、体系化、法治化监管优势，不断提升国资监管效能；要增强产业链供应链韧性和竞争力，进一步聚焦主责主业，着力发展实体经济，坚持高水平科技自立自强，加快打造原创技术策源地和现代产业链链长。

《 人民日报 》（ 2022年03月17日 06 版）

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