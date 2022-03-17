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精准纾困  促餐饮住宿业恢复性发展（经济时评）

陈新华
2022年03月17日06:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　政策精准纾困，企业主动作为，将进一步释放餐饮、住宿业在扩大消费、推进供给侧结构性改革方面的潜力

　　

　　今年的《政府工作报告》提出，餐饮、住宿等行业就业容量大、受疫情影响重，各项帮扶政策都要予以倾斜，支持这些行业企业挺得住、过难关、有奔头。此前，国家发展改革委等14部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，共出台43项纾困措施。

　　餐饮、住宿业是现代服务业的重要组成部分，也是稳就业、保民生的重要行业。当前，餐饮、住宿业承受着来自成本与市场的双重压力。成本方面，中国饭店协会统计数据显示，2021年企业总成本费用平均增长7.5%，基本原材料涨幅明显，装修费用、人力成本明显上升。与此同时，市场需求也受到了疫情影响，消费数量相对减少。

　　在这样的背景下，一系列纾困措施补齐了行业发展的政策性短板，实现了精准发力。

　　在节流方面，降成本。就企业经营成本而言，房租占比较大，餐饮企业占比均值为营收的11%左右，住宿企业一般可达15%—25%左右。房租减免和资金帮扶政策，可平衡出租方和租赁方的利益关系，迅速有效缓解企业经营成本压力，降低疫情带来的市场波动损失。不仅如此，纾困措施中推出的减税降费、引导平台企业下调服务费标准等政策，对于及时有效缓解餐饮、住宿企业的成本压力、稳定人员就业、提振信心具有重要意义。

　　在开源方面，促融资。餐饮业的行业集中度低，大部分是中小微企业，且经营流动性大、可抵押性固定资产较少，往往面临融资难题。纾困措施针对餐饮业经营特点，通过金融产品创新、政府融资担保、保险产品升级等方式，解决融资难等实际问题，可以有效减少餐饮企业对抵押担保的依赖，让帮扶政策更好落地。

　　除了政策纾困解难，餐饮、住宿企业自身也要坚定信心、主动作为，抓住行业新机遇。增强对消费市场的预判性，提前应对可能出现的风险，挖掘市场在预制菜、小吃、节令食品、休闲消费等领域的潜力；采取切实行动，优化餐饮、住宿业供给结构，推动餐饮、住宿品质化发展，积极推广绿色餐饮、绿色饭店，进一步释放餐饮、住宿业在扩大消费、推进供给侧结构性改革方面的潜力。

　　（作者为中国饭店协会会长，本报记者林丽鹂采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2022年03月17日 10 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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