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去年西藏落实交通建设资金362.63亿元

今年计划新改建农村公路1799公里

2022年03月17日06:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报拉萨3月16日电  （记者袁泉）记者从西藏交通运输部门获悉：2021年，西藏全区公路通车总里程突破12万公里，共落实交通建设资金362.63亿元，完成公路交通固定资产投资201亿元，超计划完成了年度目标任务。2022年，西藏计划完成交通运输投资216.01亿元，新改建国省干线公路607公里、农村公路1799公里，力争乡镇、行政村通畅率分别达95%、79%，通客车率分别达73.7%、45%。

　　据介绍，2021年，那曲至拉萨高速公路全线通车，拉日高速公路控制性工程和贡嘎机场快速路建成，实现除阿里地区外全区6个市均有了高速公路。加快推进拉日高速公路中间段等15个重点建设项目，全力做好川藏铁路配套公路项目前期工作。通过重点公路项目建设，促进农牧民转移就业与增收，实现农牧民转移就业3.32万人次，增加务工人员收入2.1亿元。

　　2022年，西藏交通运输部门将全力推进项目建设。加快推进G6京藏高速公路格尔木至那曲试验先导段建设等，并做好重大项目储备。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月17日 10 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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