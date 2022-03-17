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山西加快杂粮优质种业基地建设

到2030年，保存种质资源超6万份

2022年03月17日06:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报太原3月16日电  （记者付明丽）山西省近日印发《加快山西杂粮优质种业基地建设方案》（以下简称《方案》），重点围绕谷子、高粱、马铃薯等杂粮作物，开展种质资源保护利用、育种创新、种业基地建设、企业主体培育等工作；到2030年，建设成为全国杂粮种质资源保护利用中心、育种创新高地、品种展示示范基地、良种供应基地。

　　按照《方案》，山西将开展杂粮种质资源常态化收集和引进工作，建成国家杂粮种质资源中期库，建设杂粮种质资源大数据平台。到2030年，杂粮种质资源保存份数达到6万份以上，鉴定评价比例达到60%以上。

　　《方案》指出，加强基础理论研究，搭建高水平的杂粮种业科研平台，优化杂粮科研人才团队，开展杂粮育种联合攻关。到2030年，选育成功有影响力的杂粮品种50个以上、突破性品种20个以上，科技型杂粮种业龙头企业6家以上，建立健全商业化育种体系。

　　此外，山西将在东部太行山区、西部吕梁山区等杂粮“黄金产业带”打造优势突出、特色明显的杂粮良种繁育基地。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月17日 10 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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