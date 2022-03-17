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京津冀发布园林绿化区域协同标准

2022年03月17日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报石家庄3月16日电  （记者邵玉姿）记者获悉：日前由京津冀三地相关部门共同制定的《园林绿化有机覆盖物应用技术规程》《古柏树养护与复壮技术规程》，作为京津冀区域协同地方标准正式发布，并将于4月1日实施。

　　园林绿化有机覆盖物是指乔灌木修剪脱落的枝干、林木抚育以及林产品加工剩余物等，经加工处理后形成的一种用于土壤表面保护和改善地面地表状况的覆盖产品。使用有机覆盖物覆盖裸露土地，不仅能够显著地阻绝扬尘，避免空气污染，还能有效改善土壤理化性质、保存土壤水分、提高土壤肥力，并减少人为活动对土壤的影响。《园林绿化有机覆盖物应用技术规程》结合三地应用经验，规定了京津冀地区园林绿化有机覆盖物原料、生产、质量及应用技术和维护等方面的技术要求。该标准的实施将有利于推动园林绿化剩余物资源的循环利用，为大气污染防控和裸露地治理提供生态型解决方案。

　　古树名木复壮保护是京津冀园林绿化的重要组成部分。《古柏树养护与复壮技术规程》总结了京津冀古树养护复壮的科研成果和先进经验，针对古柏树制定了春夏秋冬四季日常养护技术及生长环境改良、古树树体修补等各项复壮技术措施。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月17日 13 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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