原标题：试点扩围渐近 服务业开放稳步提速 专家：金融、电信、医疗等领域力度将加大

服务业作为我国经济的重要增长极和吸收外资的“主引擎”，将迎来新的开放利好。今年《政府工作报告》将“增设服务业扩大开放综合试点”作为2022年工作任务之一，服务业扩大开放综合试点扩围脚步渐近。

专家表示，此前两批试点有效带动了当地服务业发展，示范效果显著。这也进一步坚定了我国扩大服务业开放的步伐，增设试点工作有望加速推进，其中，区位优势、发展基础等将是本轮扩围的重要考量因素。在具体领域上，金融、电信、医疗等将成为接下来的开放重点。

我国服务业扩大开放综合试点最早于2015年5月在北京落地，并于2020年9月升级为国家服务业扩大开放综合示范区。次年4月试点扩围，天津、上海、海南、重庆等4省市入围，形成“1+4”格局。此后，五省市依据自身区域和产业特性，加速开展服务业开放创新探索。

全国首家外商独资保险资管公司、全国首个国际研究型医院等一批标志性项目陆续落户；开展跨境电商销售医药产品试点，60余种进口药品，最快次日就能送到消费者手中……北京在试点深化中走出了服务业扩大开放的新步伐。

位于“一带一路”和长江经济带联结点的重庆，则承担起打造内陆国际物流枢纽的任务——支持机场集团快件中心改扩建，开通全国首列“中国邮政号专列”，推动中欧班列（渝新欧）运邮常态化、规模化作业等一系列进展点亮了重庆试点近一年的成绩单。

此外，上海、天津、海南等试点的服务业也在开放中获得更好发展，并为招商引资注入新动能。商务部数据显示，2021年，我国服务业实际使用外资9064.9亿元，同比增长16.7%，占全国实际使用外资的比重为78.9%，继续担当外资增长“主引擎”。其中，“1+4”服务业扩大开放试点示范地区服务业引资占全国的33.4%。

服务业开放发展还是经济发展的“稳定器”。国家统计局初步核算显示，2021年服务业增加值609680亿元，占国内生产总值比重为53.3%，对经济增长贡献率为54.9%，拉动国内生产总值增长4.5个百分点。

分析人士指出，我国服务业发展还有很大空间。商务部此前表示，目前我国服务业增加值在GDP中的占比低于发达国家20个百分点左右，存在与制造业融合发展不够、现代服务业发展不足等问题。为此，需要进一步扩大服务业开放，持续培育新的发展动能，塑造国际竞争和合作新优势。

作为推动服务业开放发展的重要载体，服务业扩大开放综合试点将承担起更多探索任务，也将迎来再次扩围。《“十四五”利用外资发展规划》提出，“逐步增加服务业扩大开放综合试点，形成‘1+N’示范试点布局”，并从支持试点地区立足战略定位，开展差别化探索，及时总结、复制推广成熟经验做法等方面部署，推动服务业创新发展。

商务部在2022年的工作安排中多次提及，将强化平台作用，发挥服务业扩大开放综合示范区和试点地区作用，对接高标准国际经贸规则，加快推动服务业发展。

今年《政府工作报告》将“增设服务业扩大开放综合试点”作为今年的工作任务。商务部研究院服务贸易研究所所长李俊在接受《经济参考报》记者采访时表示，时隔一年，再次推进增设试点，既是对此前两批试点成绩的肯定，也是我国经济开放发展的客观需要。

李俊分析，从市场空间来看，服务业是我国经济的“短板”，也是潜力所在，是未来我国经济的重要增长点；从改革需要来看，以制度型开放为核心的高水平开放还需要突破很多制度限制，在制造业已基本开放的当下，金融、电信、医疗等服务业有序放开成为制度型开放的核心；另外，中国改革开放的决心和行动，也会进一步稳固国内外企业的发展信心，是稳预期稳经济的重要手段。综合考虑，我国服务业扩大开放综合试点进一步扩围时机已经成熟。

中国服务外包研究中心副研究员郑伟也对《经济参考报》记者表示，服务业扩大开放已经成为新一轮改革开放的重点。近年来，我国通过相关开放平台建设，加快推动服务业扩大开放，有效推动了我国服务业深度融入全球产业链、供应链体系。

对于扩围范围，郑伟预计，今年试点扩围力度相比去年会有较大程度提升。其中，服务业发展基础较好、区位发展优势明显的省会城市和计划单列市都有较大的入围机会，以形成多点位、错位化的发展布局。

李俊也认为，服务业扩大开放需要一定的发展基础和开放经验，另外，区域协调也将是本轮扩围的重要考量因素。具体来看，中西部和东北地区在服务业开放和服务贸易创新发展方面有一定基础的中心城市，例如服务贸易创新发展试点等，获批希望较大。

试点扩面的同时，开放领域也将向更多重点行业推进。“增设试点就是要在更多领域、更大范围探索服务业扩大开放路径，进一步压缩服务业市场准入门槛，为提升我国服务业整体开放水平先行先试、探索路径。”郑伟说。

在郑伟看来，近几年我国开放之门越开越大，外商投资准入负面清单不断压缩，制造业已基本实现全面开放，但全国版负面清单中服务业特别管理措施还占到7成以上，自贸区、自贸港版负面清单中服务业特别管理措施均超过8成。接下来，金融、科技、互联网、教育、文化、医疗等领域开放利好可期。

“更广范围、更大力度的市场开放无疑将为外资企业提供更多发展机遇，吸引更多全球高技术服务业企业到中国投资发展。同时，随着高端服务业企业和服务提供商的进入，国内服务业的改革和创新也会被进一步激活，最终带动我国服务业的繁荣发展和经济贸易的高质量发展。”李俊说。 (记者 王文博)

(责编：赵竹青、陈键)