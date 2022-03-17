原标题：全国非常规水源利用量2025年将显著提高

《经济参考报》记者3月16日从水利部获悉，近日，水利部、国家发展改革委联合发布《关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（以下简称《通知》），明确了各省、自治区、直辖市“十四五”用水总量和强度双控目标。确保到2025年，全国非常规水源利用量超过170亿立方米，预计比2020年增加33%。

水资源消耗总量和强度双控制度是“十三五”期间实行的一项用水管理制度。自实施以来，我国基本构建了覆盖省市县三级行政区的用水总量和强度控制指标体系，全国用水效率明显提高，用水总量有效控制，为经济社会发展提供了有力水安全保障。“十三五”期间，全国万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别下降28.0%、39.6%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.565。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”节水型社会建设规划》对“十四五”期间全国用水总量和强度双控目标提出明确要求，到2025年，全国年用水总量控制在6400亿立方米以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低16%左右和16%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.58以上，非常规水源利用量超过170亿立方米。

《通知》进一步将全国“十四五”用水总量和强度双控目标分解下达到各省、自治区、直辖市。《通知》首次将非常规水源最低利用量作为控制目标分解下达到各省、自治区、直辖市，确保到2025年，全国非常规水源利用量超过170亿立方米，预计比2020年增加33%，对促进非常规水源开发利用，缓解水资源供需矛盾具有重要意义。

水利部相关负责人表示，持续实施水资源消耗总量和强度双控行动，对提高水资源集约节约能力，促进高质量发展，为经济社会发展提供水安全保障具有重要作用。下一步，水利部将抓好《通知》的落实，组织各地进一步将“十四五”用水总量和强度双控目标分解明确到市、县，建立健全省市县三级行政区用水总量和强度双控指标体系。（记者 班娟娟）

(责编：赵竹青、陈键)