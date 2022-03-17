金观平

原标题：巩固经济回稳向好势头仍需加力

国家统计局数据显示，今年前2个月主要生产需求指标增长加快、好于预期，为一季度乃至全年经济稳增长奠定了坚实基础。

前2个月主要经济指标好于预期，是长短期多种因素叠加、全国上下共同努力的结果。中央经济工作会议提出“稳字当头、稳中求进”“政策发力适当靠前”以来，各地区各部门加大稳增长力度，推出一系列有利于经济稳定的政策，加大支持实体经济力度，效果逐步显现。比如，投资方面，专项债靠前发力，各地积极推动重大项目开工建设；工业生产方面，在保供稳价措施作用下，能源供给偏紧的状况得到缓解，部分企业为预防不确定性提前备货也推动了工业生产；消费方面，春节和冬奥会消费带动作用较为明显，批发零售和住宿餐饮行业的恢复有所加快。此外，世界经济继续复苏，主要经济体制造业景气度回升，带动出口较快增长。

需要看到的是，今年我国发展面临较大的风险挑战，经济运行面临新的下行压力，必须奋力爬坡过坎。从外部环境看，当前全球疫情扩散蔓延，世界局势动荡不安，外部不稳定不确定性增多。从国内看，消费和投资恢复依然迟缓，稳出口难度增大，能源原材料供应仍然偏紧，企业成本上升的压力仍然较大，中小微企业、个体工商户生产经营困难，近期多地又出现散发疫情。

发展是解决我国一切问题的基础和关键。虽然前2个月经济数据“开门红”，但经济持续平稳增长的基础仍不牢固，后期走势仍待观察，稳增长仍需加力。在面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的情况下，尤其是在去年高基数基础上，今年我国经济要实现5.5%左右的中高速增长需要付出艰苦努力。

防范化解各类风险隐患，积极应对外部环境变化带来的冲击挑战，关键在于办好自己的事，提高发展质量。我国经济体量大、回旋余地广，又有超大规模市场，具有强大的韧性和活力，长期向好的基本面不会改变。既要正视困难，又要坚定信心，要围绕中央经济工作会议和全国两会提出的重大政策和要求，统筹稳增长、调结构、促改革，细化实化具体举措，激发各方面的活力、潜力和创造力，形成推动发展的合力。

还要看到，观察经济运行，既要看宏观经济数据，也要看市场主体切身感受；既要看经济运行总体态势，也要密切关注新情况新问题。宏观数据反映的是经济大盘运行的总体情况，微观主体更多感受的是生产生活的冷暖，客观上存在一定的“温差”。要以更加及时精准、有力有效的政策举措，进一步稳定市场预期、提振发展信心。

当前，疫情影响仍在持续，一些企业尤其是中小微企业恢复正常生产经营仍面临困难和挑战。要在做好疫情精准防控的同时，把激发市场主体保就业的宏观政策落实落细，加快实施新的组合式减税降费政策，持续优化营商环境，加大能源和原材料保供稳价力度，帮助企业特别是中小微企业、个体工商户恢复发展。同时，兜牢困难群众民生底线，尽力量力、用心用情做好保障和改善民生实事。

(责编：罗知之、陈键)