国务院金融委会议研究当前形势回应市场关注——
稳增长稳市场更提振信心
3月16日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。受此影响，A股随即全线上涨。截至当日收盘，上证指数涨3.48%，报3170.71点；深证成指涨4.02%，报12000.96点；创业板指涨5.20%，报2635.08点。
专家认为，在当前全球政治经济形势复杂多变，不稳定不确定因素增多，国际金融市场波动加剧的情况下，国务院金融委召开会议，及时回应市场关心的热点和重点问题，传递出稳经济、稳市场、稳增长的明确信号，彰显出中国经济韧性强、政策空间足的鲜明底色，有效稳定了市场预期。
坚定支持实体经济发展
会议要求，统筹疫情防控和经济社会发展，保持经济运行在合理区间，保持资本市场平稳运行。关于宏观经济运行，一定要落实党中央决策部署，切实振作一季度经济，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。
“会议释放出中央高度重视经济平稳健康发展的信号，说明稳增长仍是当前的政策重心。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，会议明确了宏观政策的实施路径，接下来政策发力应适当靠前，及时动用储备政策工具，确保经济平稳运行。
“货币政策应抓住时间窗口，更加主动有为、积极进取，及时运用降准降息等多种货币政策工具，靠前精准发力。”招联金融首席研究员董希淼表示，目前，我国金融机构加权平均存款准备金率为8.4%，降准仍有一定空间；中期借贷便利操作利率已连续两个月保持不变，政策利率、市场利率也有继续下行的必要和可能。同时，要进一步疏通货币政策传导机制，加大对金融机构正向激励，使流动性更高效、更精准地注入实体经济。
中国人民银行传达学习金融委会议精神时表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长，大力支持中小微企业，坚定支持实体经济发展，保持经济运行在合理区间。
“预计2022年稳健的货币政策将适度发力，推动信贷适度扩张，引导金融机构加大对实体经济特别是中小微企业、科技创新企业的支持力度，进一步降低实体经济融资成本，有效对冲经济下行压力。”川财证券首席经济学家陈雳表示。
面对疫情冲击，当前亟需“放水养鱼”，提升企业投资生产意愿，激发市场主体活力，这需要积极的财政政策提升效能、助企纾困。南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，一方面要尽快落实全年约2.5万亿元的退税减税目标，重点支持中小微企业、个体工商户和制造业等重点行业，增强市场主体活力；另一方面要积极扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资，不断优化投资结构，切实发挥出投资的稳增长作用。
“财政政策和货币政策在发挥各自优势的同时，也要加强在政策方向、作用时间、政策力度等方面的协调力度，提升政策效力。”田利辉表示，就业、产业、投资等政策也要协同配合，保持宏观政策的前瞻性、时效性和稳定性，护航我国经济稳定前行。
保持资本市场平稳运行
近段时间，受全球疫情持续蔓延、俄乌地缘政治冲突等多重因素叠加影响，A股经历了一轮大幅调整。
金融委会议强调，有关部门要切实承担起自身职责，积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策。凡是对资本市场产生重大影响的政策，应事先与金融管理部门协调，保持政策预期的稳定和一致性。
“资本市场与实体经济发展紧密相关，与数以亿计普通投资者切身利益紧密相关，更关系到金融稳定和社会稳定。”董希淼表示，此次金融委会议明确要求保持资本市场稳定，非常及时和必要。
稳资本市场离不开稳市场主体。陈雳表示，受疫情影响，当前我国实体经济发展面临着诸多困难，需要加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度。一方面支持政策需更具针对性，金融机构要深入研究不同企业需求，尤其是中小微企业的金融需求特点，确保信贷资金平稳投向实体经济；另一方面要进一步提升市场资源配置效率，补齐资本市场服务中小微企业、科技创新企业的短板。
中国证监会在传达学习金融委会议精神时表示，下一步将扎实推进全面实行股票发行注册制改革，完善民营企业债券融资支持机制，促进创业投资发展。
“全面推进注册制，能有效缓解企业融资难融资贵，有力支持创新创业企业发展，加快推动我国产业转型升级。”田利辉表示，要不断完善资本市场基础制度建设，包括设立市场稳定基金、优化卖空交易机制、提高监管能力与监管水平、建立与注册制相匹配的退市制度等，更好服务注册制全面实行。
保持资本市场稳定是一项系统性工作。“金融委会议强调对资本市场产生重大影响的政策，应事先与金融管理部门协调，只有这样才能防止个体理性带来的‘合成谬误’，保持政策的稳定性和一致性。”董希淼表示，相关部门还应出台更具针对性的政策措施，拿出“真金白银”支持资本市场健康发展，引入更多长期资金和机构投资者，增强资本市场稳定性。
经济韧性强政策空间足
市场人士认为，金融委会议释放出稳预期、稳增长的积极信号，更彰显出中国经济韧性强、政策空间足的底色。
“开年以来，我国经济下行压力有所增大，海外疫情持续扩散，国际地缘政治冲突升级，能源及商品价格上涨，发达经济体政策转向，全球金融市场动荡。同时，国内需求仍处于复苏阶段，行业恢复不平衡问题十分突出，中小企业经营仍面临挑战，这些都影响了市场预期。”周茂华表示。
稳市场首先要稳预期。此次金融委会议行动果断，措施有力，很好地回应了市场关切，提振了市场信心，稳定了发展预期。
“A股市场应声而起，港股特别是港股互联网公司股价大幅上涨，一扫过去几天来下跌的阴霾，市场信心得到了有力提振。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示。
陈雳认为，受俄乌冲突、美联储加息、疫情蔓延等负面因素影响，短期内A股可能继续受到扰动，但从中长期来看，在稳增长基调下，在财政政策和货币政策协同发力下，国内流动性有保障，经济发展具备长期韧性。同时，新基建、新能源、高端制造等产业将为我国经济释放增长新动能，助力A股韧性不断增强。
“对A股市场后续表现应有足够信心。”田利辉表示，首先，我国政府高度重视经济发展，政策工具箱丰富，会不断适时推出富有力度的支持政策。其次，我国A股正走向高质量发展，涌现出一批专精特新“小巨人”企业，资本市场的投资机会不断涌现，吸引全球投资者加大对A股市场的配置力度。再次，我国市场主体、机构和投资者日臻成熟，价值投资理念正逐步形成。
当前，我国国民经济延续恢复态势，主要宏观经济指标运行在合理区间，上市公司业绩表现稳中向好，为全年经济表现打下良好基础。专家表示，在金融委会议的积极部署下，预计未来稳增长政策还将持续发力，护航中国经济行稳致远和资本市场健康稳定发展。
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