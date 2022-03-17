原标题：美联储启动三年多来首次加息 缩表最快5月开始

美国联邦储备委员会16日宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到0.25%至0.5%的水平，符合市场预期。这是美联储自2018年12月以来首次加息。

美联储在为期两天的货币政策例会后发表声明说，美国的经济活动和就业指标继续走强。最近几个月，美国就业增长强劲，失业率大幅下降。通货膨胀依然高企，反映出与新冠疫情、能源价格上涨以及更广泛的物价压力有关的供需失衡。声明指出，俄乌冲突对美国经济的影响高度不确定，但在短期内，有关局势和事件可能会加剧通胀上行压力并抑制经济活动。

声明称，美联储寻求实现充分就业和2%较长期通胀率的目标。通过适当收紧货币政策立场，美联储预计通胀率将回落至2%，同时劳动力市场将保持强劲。为支持这些目标，美联储决定将联邦基金利率目标区间上调到0.25%至0.5%之间，并预期继续上调该目标区间是合适的。在未来某次例会上，美联储将开始减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券的资产。

当天，美联储还公布了备受金融市场关注的的经济预测概要。概要显示，美联储将今年的GDP增速预期中值下调了1.2个百分点至2.8%，将今年的通胀预期、核心PCE价格指数中值上调了1.4个百分点至4.1%。此外，概要里的加息路径点阵图显示，美联储官员预测，联邦基金利率到2022年年末将至少升至1.875%，到2023年年末将升至2.75%左右，暗示今年年内还会进行六次25个基点的加息，明年会进行三到四次同等幅度加息。

关于缩减资产负债表的问题，美联储临时主席鲍威尔在货币政策例会后的记者会上表示，美联储官员就缩表事宜的讨论已取得较大进展，最快将在5月宣布开始缩表，速度将快于上一个周期。鲍威尔说，美联储的首要任务是将通胀率恢复到2%，而缩表相当于变相提高利率，是收紧货币政策的有效工具。

《华尔街日报》报道说，美联储时隔三年多的首次加息为后续多次加息拉开了序幕，其目标是防止美国经济过热并控制创40年新高的通胀。多位投资策略师表示，美联储此次发表的声明及鲍威尔记者会的表态，比市场的预期更为“鹰派”。由于地缘政治风险的不确定性，美联储将根据经济数据灵活调整货币政策立场，如有必要，其随时可能加快收紧政策。(记者 王帆)

(责编：赵竹青、陈键)