原标题：油价或迎年内“第五涨” 加一箱油多花32元左右

3月17日24时，国内成品油调价窗口将再次开启。近期国际油价大幅震荡上涨，分析人士预计，国内油价将随之上调，成为年内第五涨。

据金联创测算，截至3月16日，油价本调价周期的参考原油品种均价为113.17美元/桶，变化率为14.88%，对应的国内汽柴油零售价应上调820元/吨。预计此次上涨幅度或在800元/吨附近，创下2013年新版定价机制以来最大上调幅度。

北京海淀区一加油站。中新网记者 张旭 摄

折合升价，92号汽油和0号柴油每升或将分别涨价0.64元和0.70元。以油箱容量在50升的普通私家车为例，加满一箱油将较之前多花32元左右。

近期，欧美决定对俄采取进一步制裁措施，俄乌局势紧张，市场供应持续受阻，原油价格一路飙升，创下2008年以来新高。随后原油供应担忧缓和，部分国家地区疫情反弹抑制需求，国际原油价格从高位下挫。

展望后市，卓创资讯研究院钟健认为，虽然当前油价仍然处在高位，但远期交易结算价却一路走低，其9月份的结算价为92美元，12月份的结算价仅为87美元。说明交易双方并不认可未来的高油价预期。

金联创分析师奚佳蕊表示，原油价格近几日的持续大跌，属于油价的理性回归。如果地缘政治情绪不再继续恶化，那么国际油价较为合理运行区间为90-100美元/桶；如果地缘局势得到深度缓解，那么国际油价应回落至90美元/桶以下，结合当前原油市场的基本面环境，相对合理的运行区间为80-90美元/桶。(记者 张旭)

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