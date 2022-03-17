财政部：今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件
2022年03月17日09:22 | 来源：中国新闻网
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原标题：财政部：今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件
中国财政部有关负责人16日表示，今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。
这位负责人指出，房地产税改革试点依照全国人大常委会的授权进行，一些城市开展了调查摸底和初步研究，但综合考虑各方面的情况，今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。
2021年10月23日，十三届全国人大常委会第三十一次会议作出决定，授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。财政部、国家税务总局有关负责人表示，将依照全国人大常委会的授权，起草房地产税试点办法（草案），按程序做好试点各项准备工作。
(责编：赵竹青、陈键)
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