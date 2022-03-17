刘慧

原标题：调入地区更要稳定粮食生产

保障粮食安全，不能只算经济账，更要算政治账、算长远账。必须坚持全国一盘棋，各地都要提高政治站位，主产区、产销平衡区和主销区要共同扛起粮食安全的重任，为保障粮食安全提供更好的物质基础。粮食调入地区需要顾全粮食安全大局，稳定粮食生产，保持应有的自给率。

保障粮食安全不能只盯着主产区，忽视产销平衡区和主销区应该承担的粮食安全责任。今年的《政府工作报告》指出，保障国家粮食安全各地区都有责任，粮食调入地区更要稳定粮食生产。各方面要共同努力，装满“米袋子”、充实“菜篮子”，把14亿多中国人的饭碗牢牢端在自己手中。这再次提醒各地，务必统筹好经济发展和粮食生产的关系，决不能把工业化、城市化变为“无粮化”。

多年前，我国根据粮食生产与消费量的特征，把全国划分为粮食主产区、产销平衡区和主销区三大功能区。随着工业化、城镇化的快速发展，我国粮食生产布局发生了从南粮北运到北粮南运的根本性变化，粮食生产区域越来越集中，主产区与主销区之间的区域性供给不平衡问题日益凸显。目前，黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等13个主产区的粮食产量占全国粮食总产量的70%以上，能够调出粮食的主产区仅有几个，主销区的粮食自给率不断下降，有的自给率不足30%，“鱼米之乡”广东、浙江、福建等地由粮食调出地变为粮食调入地。

粮食生产区域过分集中，全国粮食安全高度依赖主产区，会给粮食安全带来很多风险和挑战。粮食生产受耕地、水资源、天气等自然条件制约，我国是一个自然灾害易发频发的国家，一旦主产区遭遇大面积自然灾害，导致粮食大面积减产，就会影响粮食供需平衡。同时，东北、华北等地干旱少雨，主产区北移加剧了资源环境压力，导致黑土地退化、地下水超采、土壤污染等问题严重，影响粮食生产的可持续发展。而且，北方主产区干旱缺水严重，南方主销区水资源丰富，虽然南水北调工程有助于缓解北方缺水之痛，但资源错配造成的资源浪费问题不容忽视。

粮食生产布局变化背后的深层逻辑是市场因素在起作用。在工业化、城镇化快速发展过程中，部分东南沿海经济发达地区为了追求更高的经济效益，某种程度地忽视粮食生产，大量耕地用来建工厂、建高楼大厦，种植效益更高的经济作物。虽然国家有耕地占补平衡的法律规定，但基本都是占多补少、占优补劣、占近补远，主销区耕地“非农化”“非粮化”问题相对突出，粮食自给率呈现下降趋势。主产区对国家粮食安全做出了巨大贡献，但经济发展水平明显落后于主销区。国家为了调动主产区重农抓粮积极性，通过财政转移支付、加大对产粮大县奖励力度等办法加大对主产区的利益补偿，推动粮食生产实现“十八连丰”，但产粮大县“高产穷县”状况没有得到明显改善。

保障粮食安全，不能只算经济账，更要算政治账、算长远账。必须坚持全国一盘棋，各地都要提高政治站位，主产区、产销平衡区和主销区要共同扛起粮食安全的重任，为保障粮食安全提供更好的物质基础。粮食生产效益低，如果完全依靠市场配置资源，实现粮食稳产增产目标的难度很大。粮食调入地区需要顾全粮食安全大局，稳定粮食生产，保持应有的自给率。这样，不仅能增强区域粮食安全保障水平，有效防范和抵御各种自然风险和市场风险，而且有助于减轻主产区粮食供给压力，缓解主产区资源环境压力，让主产区水土资源得以休养生息，促进粮食生产可持续发展。

(责编：罗知之、陈键)