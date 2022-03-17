原标题：今年前2月160个共建成渝地区双城经济圈重大项目有序推进

四川省发改委16日发布消息称，今年以来，川渝两省市推动共建成渝地区双城经济圈重大项目按计划有序实施。截至2月底，160个重大项目已累计开工145个、开工率90.6%，完成投资245.5亿元。

消息显示，分行业领域情况看，40个现代基础设施项目已开工38个、完成投资90.2亿元，其中：5个机场项目已全部开工，完成投资7.7亿元，乐山机场进场道路路基填方工程已完成38%，阆中机场场道工程完成60%。4个高铁项目已开工或启动建设3个、完成投资11.2亿元，渝昆高铁四川段路基工程完成38.4%、桥梁工程完成35.3%，成达万高铁先期开工点华蓥山隧道掘进1183米。成渝中线、渝西高铁正加快推进初步设计工作。10个高速公路项目已全部开工、完成投资11.6亿元，南充至潼南、内江至大足等高速公路项目加快建设。5个能源基础设施项目已开工4个、完成投资46.6亿元，川渝千亿方天然气基地项目四川1月至2月累计生产天然气85.5亿立方米，同比增长7.4%，川渝特高压交流工程正在编制可研报告。

72个现代产业项目已开工65个、完成投资128.5亿元，其中：49个制造业项目已开工44个、完成投资97.5亿元，宜宾锂电产业、西南(内江)新型触控显示模组生产基地等项目正加快主体工程施工。10个数字经济产业项目已全部开工、完成投资27.4亿元，川渝5G网络覆盖建设项目四川建成5G基站7.5万个。

48个共建科技创新中心、生态屏障及公共服务项目已开工35个、完成投资26.8亿元，其中：5个科技基础设施项目已全部开工、完成投资1.8亿元，华为成都智算中心项目(一期)正在开展土建施工。25个产业创新平台及共建西部科学城项目已开工24个、完成投资11.1亿元，成都市高新区5G互联科创园完成地下室土方开挖及基坑护壁施工60%。8个共建巴蜀文化旅游走廊项目已开工7个、完成投资3.6亿元，三星堆国家文物保护利用示范区(一期)项目正加快推进前期工作，力争3月底前开工建设。

(责编：赵竹青、陈键)