原标题：中国三大金融部委齐发声：全力维护资本市场平稳运行

中国国务院金融稳定发展委员会16日召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。当天，中国央行、银保监会、证监会三大金融部委传达学习上述会议精神，并释放出维护资本市场平稳运行的信号。

中国央行表示，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长，大力支持中小微企业，坚定支持实体经济发展，保持经济运行在合理区间。坚持稳中求进，防范化解房地产市场风险，稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作，促进平台经济健康平稳发展，提高国际竞争力。进一步加强部门间政策协调，及时回应市场关注的热点问题，稳定预期，提振信心，保持中国经济平稳健康发展，共同维护资本市场的稳定发展。

中国银保监会表示，要积极支持资本市场平稳运行。积极出台对市场有利的政策。要大力支持直接融资，促进融资结构优化。引导信托、理财和保险公司等机构树立长期投资理念，开展真正的专业投资、价值投资，成为促进资本市场发展、维护资本市场稳定的中坚力量。

中国证监会表示，今年以来，中国国民经济延续恢复态势，主要宏观经济指标运行在合理区间，各方面稳增长政策持续发力，上市公司业绩表现稳中向好，资本市场平稳运行具有坚实基础，市场短期波动没有也不会改变长期健康发展趋势。下一步，其将进一步深化、细化各项工作举措，务求落地见效，全力维护资本市场平稳运行。(记者 夏宾)

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