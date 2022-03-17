原标题：警惕“无货源开店”陷阱

徐 骏作（新华社发）

近期，一种号称“无货源开店”的广告在网络上兴起。这类广告宣称，只要交几百元就能享受“开店指导”和“内部货源”，开店者通过赚取消费者的“信息差”，从而实现“坐在家里收钱”。此类店铺经营者自己没有现货，在网上找产品找货源，然后把货源“搬运”到自己的店铺中，等有顾客下单，店主再去上家下单，由上家来派单发货。这不仅涉嫌侵犯消费者的知情权和选择权，而且涉嫌对其他商家构成不正当竞争，还将自身经营风险转嫁到消费者身上。对此，有关部门应加大监管力度，电商平台也应加以规范，增加对入驻商家的资质审核、物流调查、货品溯源等，维护消费者合法权益。公众在遇到“躺着就可以赚钱”之类的宣传标语时，一定要多个心眼，谨防上当。（时 锋）

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