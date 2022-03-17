苑广阔

原标题：明星直播带货“悠着点”

近年来，伴随着“全民带货”热潮兴起，越来越多的名人、明星走进直播间带货。对于这些自带流量的名人、明星来说，其带货能力显然不是普通人能比的。但越是这样，这些明星越需要珍惜自己的羽毛，而不能信口开河、突破底线。

明星带货之所以能够得到网友的响应，从根本上来说靠的是之前通过演艺事业所积累的名气、所树立的形象，如果明星进了直播间，为了赚钱完全不顾自身形象和社会影响而夸大其词，甚至是贩卖假冒伪劣产品，那么这就是对过去名气、形象的一种挥霍。一旦挥霍完了，别说继续直播带货了，可能连作为“本职”的演艺事业都要毁于一旦。

这绝非危言耸听。此前，国家广电总局曾发布关于加强网络视听电子商务直播节目和广告节目管理的通知，明确指出网络视听电子商务直播节目和广告节目用语要文明、规范，不得夸大其词，不得欺诈和误导消费者。明星群体应爱惜羽毛，本着对消费者负责，对自身名誉和形象负责的态度，在直播带货时尽到注意义务和把关职责。当然，治理直播带货有关乱象，也需要明确和压实平台责任。有关平台应严格按照相关法律法规及政策要求，完善主播和卖家的资质审核及平台规则制度，对平台内主播和商家加强日常管理，该关停某些直播的时候务必及时关停，该依法依规处罚的时候绝不手软。

(责编：罗知之、陈键)