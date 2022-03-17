本报记者 曾金华

原标题：真金白银助企业纾困发展

当前我国经济运行面临新的下行压力，困难挑战增多，要全力落实中央经济工作会议精神和全国两会部署，统筹疫情防控和经济社会发展，强化周期性调节，把稳增长放在更加突出的位置，努力完成全年经济社会发展目标任务。为此，宏观政策要稳健有效，保持连续性，增强有效性。金融机构必须从大局出发，坚定支持实体经济发展。即日起推出系列报道，解读财税、金融等政策如何坚定有效支持实体经济，着力稳住宏观经济大盘。

减税降费是助企纾困的关键性举措。今年《政府工作报告》明确，实施新的组合式税费支持政策，坚持阶段性措施和制度性安排相结合，减税与退税并举。

通过实施一系列政策，预计全年退税减税约2.5万亿元，其中留抵退税约1.5万亿元。增值税留抵退税力度显著加大，“真金白银”的举措将有力提振市场信心。

实施大规模留抵退税

1.5万亿元留抵退税资金直达企业，政策安排超预期，这是今年实施减税降费的最大亮点，让众多企业感到振奋。

2019年以来，我国逐步建立了增值税增量留抵退税制度，不少企业从中受益。福建百宏聚纤科技实业有限公司是华南地区最大的聚酯纤维和聚酯薄膜生产企业，2021年享受增量留抵退税超2.5亿元。“这几年，从中央到地方对减税降费措施落实力度非常大，我们企业受益于政策，特别是留抵退税对先进制造业的支持，极大地增强了转型升级的信心和动力。”百宏公司品管部车间主任粟琼表示。

何为增值税留抵退税？增值税是我国第一大税种，实行链条抵扣机制，以纳税人当期销项税额抵扣进项税额后的余额为应纳税额。当进项税额大于销项税额时，未抵扣完的进项税额会形成留抵税额。

专家分析，留抵税额主要是纳税人进项税额和销项税额在时间上不一致造成的，如集中采购原材料和存货，尚未全部实现销售；投资期间没有收入等。此外，在多档税率并存的情况下，销售适用税率低于进项适用税率，也会形成留抵税额。

“留抵退税实际上就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，今年通过提前返还尚未抵扣的税款，直接为市场主体提供现金流约1.5万亿元，增加企业现金流，特别是释放了企业在设备购买时难以抵扣的资金，有助于增强企业扩大再生产的信心，同时也鼓励企业将更多资金投入技术研发等生产活动中。

《政府工作报告》明确，今年对留抵税额提前实行大规模退税。优先安排小微企业，对小微企业的存量留抵税额于6月底前一次性全部退还，增量留抵税额足额退还。重点支持制造业，全面解决制造业、科研和技术服务、生态环保、电力燃气、交通运输等行业留抵退税问题。

“加大增值税留抵退税的改革力度，既能显著减轻企业负担，也有利于规范和优化税收制度，是今年减税降费的‘重拳’与关键一招。”国务院发展研究中心宏观经济研究部副部长冯俏彬表示。

留抵退税作为减税降费政策的重要一环，退税速度是政策红利释放效应的影响因素之一。“不久前，我们公司申请2000多万元留抵退税，税务部门提供‘即办速退’服务，半天内即退付到账，为公司应对受疫情影响邮轮业务停航等情况提供了有力的现金流支持。今年国家要全面解决交通运输等重点行业留抵退税问题，让我们对公司未来发展更有底气了。”厦门国际邮轮母港集团有限公司办税员胡舒婷说。

精准滴灌小微企业

中小微企业关系就业和民生，同时又面临较大困难，2021年支持小微企业发展税收优惠政策新增减税2951亿元，占全国新增减税的29.3%，今年的减税降费政策继续加大对其扶持力度。《政府工作报告》明确，延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，并提高减免幅度、扩大适用范围；对小规模纳税人阶段性免征增值税；对小微企业年应纳税所得额100万元至300万元部分，再减半征收企业所得税。

冯俏彬分析，2022年的减税降费更加突出政策的精准性和针对性，“主要瞄准中小微企业、个体工商户、制造业、科技企业等国民经济运行和产业链、供应链中的重点环节、薄弱环节实施有针对性的政策扶持。这主要是因为在当前疫情冲击还没有完全过去的背景下，中小微企业、个体工商户仍然是受经济下行影响最大的部分”。

今年以来，财政部、国家税务总局多次发文，明确中小微企业相关减税降费政策。比如，制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策延续实施6个月，给企业带来实实在在的红利。这项政策在2021年四季度实施中效果十分明显，规模达2162亿元，相当于国家给中小微企业提供了一笔“无息贷款”，缓解了企业资金压力。

今年对留抵税额提前实行大规模退税，明确“优先安排小微企业”，无疑是送给小微企业的一个“大礼包”。“我们企业设备、研发投入大，资金周转是制约我们发展的重要因素，大规模留抵退税的政策真是来得太及时了，有效缓解了我们的资金压力，增加了现金流。”浙江六联照明科技有限公司财务负责人张珊珊表示，据测算，6月底前企业可一次性申请留抵退税150余万元。

“精准滴灌中小微企业是今年减税降费政策的重点之一。”李旭红说，一系列政策措施可以有效缓解中小微企业现金流压力，为其从事生产经营活动提供有力的资金支持，进一步激发企业发展活力、改善就业市场，促进宏观经济平稳有序运行。

确保政策落实落细

减税退税规模空前，客观上会给地方财政带来一定压力。《政府工作报告》明确，中央财政将加大对地方财力支持，补助资金直达市县，地方政府及有关部门要建立健全工作机制，加强资金调度，确保退税减税这项关键性举措落实到位。

根据预算安排，中央对地方转移支付增加约1.5万亿元、规模近9.8万亿元，增长18%，为多年来最大增幅。

“在地方财政承压的背景下，要让更大力度的减税降费政策有效落地就需要提高中央对地方的转移支付来弥补地方的税收减少。今年中央对地方转移支付大幅增加，体现了减税降费政策正在与其他财政政策积极联动、协同共进，共同为企业纾困解难、提振市场主体信心发力。”厦门大学经济学院金融系教授潘越说。

山东省财政厅厅长刘兴云表示，今年实施减税降费的保障更强，中央财政专门安排了专项转移支付资金，重点向受减税降费影响大的地区倾斜，保障基层财政平稳运行，兜牢“三保”底线，“基层对做好今年的减税降费工作更有底气和信心了”。

今年确保新的组合式税费支持政策落地生根是一项庞大而复杂的系统工程，涉及政策项目多、涉及税种费种多。记者从国家税务总局获悉，税务部门目前正在紧锣密鼓推进各项落实工作。“税务部门将把落实落细新的组合式税费支持政策作为一项重大任务，从国家税务总局到省市县税务局均成立税费支持政策落实工作专班，不断优化工作机制，分解细化工作任务，对标对表操作，确保政策红利及时送到市场主体手中。”国家税务总局相关负责人表示。

(责编：罗知之、陈键)