原标题：地缘政治冲突或累及全球脱碳进程

地缘政治冲突破坏国际和平大环境的恶果已然显现。全球气候治理正在让位于地缘政治议程。俄罗斯是全球重要的石油、天然气、金属等资源出口国，俄乌同为全球重要粮食出口国。俄乌冲突以来时近三周，以原油和小麦为代表的国际大宗商品价格应枪声而涨，未来经济形势晦暗不明；交易完全自由化的欧盟天然气市场出现恐慌，德国电力价格突破新高，各国现有能源政策正在面临考验。

脱碳计划面临现实性因素冲击

尽管欧洲多国正在寻求能源供应“多元化”，谋求摆脱当前对俄能源深度依赖，但能源、电力消费需求并非能够“说断就断，说停就停”。能源行业研究机构雷斯塔能源汇编的数据显示，2021年，欧洲电力消费量达到3650太瓦时，非天然气的发电量仅有152太瓦时，既有核电在安全性存疑、老旧待翻新等多重不利因素下也难堪大任。

多家市场分析机构明确指出，不论是核电还是可再生能源电力，都无法完全保证欧洲的电力供应。事实上，欧盟进取心十足的脱碳战略的核心就是充分运用从俄罗斯进口的天然气，在此前提下才能按原定计划报废那些“不受欢迎”的煤炭火力发电厂。不同于短期的“绿色通胀”，欧盟能源政策“去俄罗斯”化将从现实角度审视其脱碳计划的可行性。

全球最大的碳交易市场“降温”

值得注意的是欧盟出现的“碳价”暴跌。所谓“碳价”是指欧盟碳排放额度（EUA）的市场交易价格。欧盟在2021年通过了《欧洲气候法》，雄心勃勃地想要进一步加强碳市场，将其作为“减碳55”（即欧盟到2030年减碳55%）一揽子计划的基石。碳定价被视为脱碳政策的核心，该政策旨在遏制发电和重工业等能源密集型行业的排放。其逻辑在于，随着二氧化碳价格的上涨，公司需要为其排放支付的费用越多，它们在减排方面的努力就会越多。欧盟排放权交易体系领跑全球，碳交易额达到1690亿欧元左右，占全球碳市场份额的87%。

然而，市场对传统地缘政治矛盾上升的担忧冲击了人们对既定全球脱碳计划以及未来全球经济形势的信心。如果全球脱碳共识少了俄罗斯这一重要玩家，甚至连俄出口能源也要被贴上“不道德”标签，那现有的脱碳计划显然会变得不切实际，很多举措恐怕也需要从长计议。同时，如果世界经济形势受到累及，碳排放量也会相应萎缩，“碳价”自然应声而跌。

脱碳和能源安全本该“两条腿走路”

日本丸红经济研究所所长今村卓称，脱碳是大势所趋，但原本包含俄罗斯在内的全球携手合作迈向“碳中和”的进程，恐受地缘政治波及而失去共识基础。能源结构的切换本就需要时间，难以一蹴而就，脱碳议题恐将暂时让位于能源安全考量，短期内有被束之高阁的可能。

另一方面，煤炭作为重要的储备能源在能源安全因素上升的背景下受到重视。特别是“燃煤锅炉混氨燃烧”等新技术的成功研发更是有望为煤电“污染严重”“破坏环境”等传统印象“摘帽”。

事实已经证明，片面强调脱碳难保没有意外，片面强调安全也可能带来更多不安。未来，全球脱碳转型或将面临更多的地缘政治考验，防止掉入“俄乌冲突”陷阱需要更多的政治智慧。“碳冲锋”时丢掉了“手里吃饭的家伙”，早晚还要捡回来。

(责编：赵竹青、陈键)