原标题：首款能“听见”声音的织物问世

听力有问题？把你的衬衫穿起来。英国《自然》杂志16日发表一项研究报告，报道了一种含有特殊纤维的织物，其能有效探测声音。这种织物以我们耳朵的精密听觉系统为灵感，可以用来进行双向交流，辅助定向倾听，或监测心脏活动。

从原理上讲，所有织物都会响应可听见的声音而振动，但这些振动是纳米级的，因为太小而通常无法感知。如果开发出能探测声音并加以处理的织物，有望解锁从计算织物到安全保障再到生物医学的大量实际应用。

美国麻省理工学院研究团队此次描述了一种新的织物设计，以耳朵的复杂结构为灵感，这种织物可作为一个灵敏的麦克风而发挥作用。人类的耳朵能让声音产生的振动经过耳蜗转化成电信号。而这种设计需要将一种特殊的电织物——压电纤维编织到织物纱线中，能将可听见频率的压力波转换为机械振动。这种纤维能将这些机械振动再转化为电信号，类似于耳蜗的作用。只需少量这种特殊压电纤维就能让织物具备声音灵敏性：一根纤维就能制作几十平方米的纤维麦克风。

这种纤维麦克风可以探测到和人类说话一样微弱的声音信号；当织入衬衫的衬里时，该织物可检测到穿着者细微的心跳特征；更有趣的是，这种纤维还能机洗，有悬垂性，是可穿戴应用的理想选择。

研究团队演示了这种织物被编织到衬衫后的三种主要应用。这种衣服可以探测到拍手声音传来的方向；可以促进两人之间的双向交流——两人都穿戴了这种可探测声音的织物；当织物触到皮肤时，还可以监测心脏。他们相信这种新设计可以应用于各种场景，包括安全保障（比如探测枪声的来源），辅助助听器佩戴者定向倾听，或是对心脏和呼吸系统疾病患者进行实时长期监测。（记者张梦然）

总编辑圈点

“声学服装”是什么？穿着它，你可以通过衣服来接听电话或与人交流。此外，这种织物还可在不知不觉中与你的皮肤接触，使穿着者能够以舒适、连续、实时和长期的方式监测自己的心脏和呼吸，只要单根纤维缝合到衬衫胸部区域上方，它就能准确地检测到人体的心跳以及心跳的细微变化。更实用之处，是声学织物可融入孕妇装，以帮助监测胎心。

(责编：赵竹青、陈键)