原标题：要论AI应用影响 这五大行业首当其冲

不可否认的是，人工智能在2021年取得了巨大的进步。有专家指出，2022年人工智能领域的关键进步不一定来自技术本身，而更多来自技术的利用和运作方式。美国《福布斯》双周刊网站在近日报道中，列出了人工智能和机器学习将产生重大影响的五大领域：能源、医疗保健、航空航天、供应链和建筑。

能源

人工智能已经开始在整个能源行业的数字化转型中发挥重要作用，有望在2022年取得成果，这将优化运营，提高效率和可持续性。例如，人工智能公司正在主要能源公司的炼油厂内创建和运行决策支持软件，旨在提出及时、可解释的建议，使运营商能够实时弥补差距，最大限度地提高整个运营的效率。

在讨论人工智能和其他数字解决方案对行业的影响时，麦肯锡公司表示，企业的生产效率可能会提高20%，总体维护成本可能会降低10%。

医疗保健

人工智能将“大显身手”的另一个行业是医疗保健。从预测疫情的发展势头到医疗资源的供应情况，再到精简患者的护理流程，前几年启动的人工智能应用计划将在2022年发挥重大作用。

人工智能可以帮助医疗保健部门应对目前困扰该行业的运营低效等“顽疾”。先进的方法将对该行业产生巨大影响，为其最有价值的数据提供更全面的见解。正如Nuance 通信医疗保健公司副总裁兼总经理戴安娜·诺尔在文章中提到的，“随着医疗保健机构和研究人员为医疗保健数据的安全共享建立起强有力的标准，新的人工智能协作项目将推动更明智的医疗决策。”

人工智能和机器学习解决方案使决策者更容易访问大量非结构化数据，有助于提高预测分析的准确性，简化管理操作，获得更明智的流程建议并提高患者筛查的效率，这将极大地提升整个行业的运作效率。

航空航天

航空航天领域的发展一直与人工智能紧密交织，如美国国家航空航天局（NASA）的“好奇”号火星车已经使用人工智能探索火星好几年了。一些专家甚至会说，太空探索是一些最先进人工智能技术的发源地。

美国法院新闻服务社的特拉维斯·布贝尼克在一篇文章中指出，“NASA已经使用人工智能帮助‘好奇’号火星车导航，目前正在训练人工智能系统，希望其能在即将开展的‘火星太空生物学’任务期间指导漫游车在火星上的岩石样本中寻找外星生命存在的‘蛛丝马迹’，这是朝着让更多自主探测器探索更远区域这一最终目标迈出的重要一步”。

布贝尼克进一步指出，训练人工智能系统是为了减少不必要的数据，NASA将于 2022年向火星发送漫游车时将对其进行测试，目标是在未来对木星和土星的卫星进行更遥远的行星飞行任务时使用。

而且，随着时间的推移，人工智能/机器学习解决方案将更具创新性，这些技术未来将成为加深人类对宇宙理解的不可或缺的重要工具。

供应链

目前，全球供应链危机已经扰乱了全球经济。虽然这一危机在未来几年内不会得到彻底解决，但2022年人工智能应该可以提供一些缓解措施。供应链数据的持续数字化转换和广泛的传感器分析，以及更精简的过程自动化和验证，都需要与决策者协作的人工智能建议和机器学习技术。先进人工智能工具提供的新的可视性水平将增强人们的预测能力，从而缓解危机。

咨询公司ASCM Insights的亚当·詹姆斯说：“由技术驱动的工业5.0的发展（包括更具协作性的方法，以及人类和机器人之间的伙伴关系）将对供应链功能，如规划、需求管理和执行产生重大影响。机器学习技术的不断发展也会为人类提供更深刻的洞见，促使重大的跨部门合作成为可能。”

建筑

强大的人工智能今年将在建筑领域马力全开，实现流程数字化，并为不同机构和组织提供更有价值的信息。利用传感器和其他功能数据的预测性维护工具会提供优化方案——从精简文档到提供更好的数据决策支持，涉及工业设备的维护和长期运行，以及出现意外情况时提供补救措施等情况。2022年，人工智能将大大提高整个施工过程的效率。

MarketsAndMarkets公司称，他们预计全球建筑市场人工智能的市场总额将从2018年的4.072亿美元增长到2023年的18.31亿美元，预测年复合增长率为35.1%。

人工智能的应用案例层出不穷：提高能源运营的效率并对其进行可持续优化；提高患者筛查的效率；帮助人类更好地探测火星；帮助更好地维护工业设备，甚至缓解供应链危机等。随着人工智能功能不断增强，会有更多人将相关技术融入自己所处的行业中，而2022年，人工智能在各个领域的大力应用仅仅标志着这项技术“奇幻漂流旅程”的开始。

(责编：赵竹青、陈键)